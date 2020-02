Mayne Nicholls: “Vamos a identificar a todos los involucrados y ojalá no vengan más al estadio, no los queremos aquí”

El vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, se refirió a los incidentes ocurridos al interior del Estadio Monumental, situación que llevó a suspender el encuentro de Colo Colo y Universidad Católica y que Nicolás Blandi fuese herido por un lanzamiento de artificio.

“Es muy difícil de explicar, hemos pedido un informe completo de todo el protocolo de seguridad. Hubo un grupo muy grande de gente que se descontroló y pudo haber entrado la pirotecnia. Fallaron los controles”, partió señalando.

Agregó que “vamos a tratar de identificar a todos aquellos que estuvieron involucrados y ojalá no vengan más al estadio. No los queremos aquí”.

“Todas las medidas que tomemos nos las vamos a tomar bajo la pasión o lo que sucedió hoy (…) Lo primero que vamos a realizar es presentar una querella contra todos los que resulten responsables y vamos a exigir el máximo de las sanciones posibles para que no vuelvan al estadio”, comentó.

Al ser consultado si el encuentro debiese terminar de jugar, a pesar de que los Albos caían por 0-2, mencionó que “nos gustaría que el partido terminara por lo que está pasando. Creemos que, por el bien del torneo, todos los partidos se terminen, aquí no fue así. Nos gustaría que se juegue lo restante, pero es algo que determinará la ANFP”.

También, utilizó los medios para realizar un llamado a los hinchas. “Que se termine, porque el fútbol necesita volver a la normalidad. No entendemos por qué estamos pagando la explosión social, la única actividad que vive esto es el fútbol. Una de las formas de tratar de frenar es que los partidos finalicen. Ahora, las condiciones las fija la ANFP, lo de hoy no nos deja en una situación de pedir algo. La responsabilidad de la organización es nuestra y no estuvimos a la altura”.

Además, se refirió al estado de salud de Blandi, que fue el más afectado por los incidentes en el Monumental. “Estuve con Nicolás, sufrió el impacto del ruido que le hizo perder el equilibrio. Después unas esquirlas le produjeron heridas en la piel, aunque nada grande. Está bien, calmado”.

Finalmente, tuvo palabras para el incendio que ocurrió en la galería y cómo manejó la situación el árbitro. “El incendio vino después, quemaron algo. El árbitro, como todos, quería que el partido terminara. Lo hicieron los jugadores nuestros y de la UC. Ojalá podamos identificar a los responsables y negarle la entrada para siempre al Estadio, no los necesitamos aquí. No es este el lugar y mucho menos con la violencia que usaron”.