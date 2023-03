El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile disputado en el estadio Monumental dejó poco fútbol para analizar y lamentablemente, otra vez, el saldo son los incidentes protagonizados por violentistas que se disfrazan de hinchas y se roban un espectáculo deportivo que no les pertenece.

Los hechos de violencia comenzaron antes del partido y fueron varios los episodios que acontecieron durante el desarrollo del partido. Entre ellos las agresiones a la delegación de la U, la cortapluma abierta que cayó al terreno de juego y el disparo con intenciones criminales de fuegos artificiales. Eso por parte de los “hinchas” albos. Y la parcialidad azul también aporto al escándalo con lanzamiento de piedras, entre otras cosas.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, Mauricio Israel manifestó que “de verdad las imágenes han sido estremecedoras. Cuando ves a barristas de Colo Colo disparando directamente los fuegos artificiales hacia la gente, no hacia arriba. O cuando lanzan una cortapluma abierta a la cancha… yo no sé qué tenemos que esperar que pase para que de una vez por todas se tomen las medidas del caso”.

El comunicador agregó que “acá tiene que haber una sanción ejemplar, no al estadio Monumental, esto no es un problema del estadio, sino de Colo Colo. Y de la U cuando son sus hinchas los que hacen desmanes. Es un problema del Gobierno, que no es capaz a través de Estadio Seguro, de generar las garantías para que aquellos que van al estadio no sufran incidentes como los que sufrieron el bus de los jugadores y dirigente de la U, que fueron apedreados. Que golpearon a la vicepresidenta de Universidad de Chile en el sector de Rapa Nui, el sector más caro del estadio”.

“Dónde queremos llegar, hay que ponerle cascabel al gato. Tiene que haber un sanción ejemplar a Colo Colo y que incluya el estadio Monumental. Que incluya que Colo Colo tiene que hacerse cargo y responsable de lo que su hinchada hace. Son los clubes y la ANFP los responsables del espectáculo. O toman medidas o esto no va a terminar nunca, no hay voluntad. Si seguimos castigando los estadios nos vamos a quedar sin estadios. El problema es más profundo que un estadio. Son los clubes los que tienen que responder. Exijo sanciones ejemplares para Colo Colo y sus hinchas autores de estos desmanes”, sentenció Mauricio Israel.

La voz de Romai Ugarte

Otro que se refirió a los condenables incidentes fue Romai Ugarte, quien se suma a la solicitud para el Tribunal de Disciplina de la ANFP de castigos ejemplares para todos los responsables.

“Como a todos los estadios les ha tocado, esta vez le tocará al Monumental también su sanción. No estaban las medidas de seguridad. No se puede apedrear el bus de la Universidad de Chile, una directiva también fue objeto de problemas”, dijo Ugarte.

Complementó que “no estaban las condiciones, no creo que sea tan difícil trabajar eso, pero lo trabajan mal, ese es el punto. Tienen como hacerlo bien y lo hacen mal. Deben haber sanciones, por supuesto. Eso en Copa Libertadores tendría un castigo duro. Si no se puede organizar bien un espectáculo hay que suspenderlo en todo orden de cosas”.

El ex informante en cancha de CDF sentenció que “yo creo que habrá sanción, pero esto es cuestión de la sociedad entera, también pasa en conciertos. Y se agarraron a tiros adentro del Caupolicán”.