Colo Colo confirmó a su tercer refuerzo para la temporada 2023, donde tendrá como grandes desafíos defender su título del Campeonato Nacional y pelear en la Copa Libertadores. Sumándose a Fernando de Paul y Ramiro González, los albos presentaron este viernes al delantero Matías Moya.

El ariete atendió a los medios de comunicación en su primera conferencia de prensa y dejó clara su felicidad por llegar a un equipo grande. "Este es un gran paso para mi carrera. Vengo a sumar y aportar mi granito de arena, ojalá podamos conseguir muchas cosas importantes este año", comentó.

"Desde que me enteré del interés de Colo Colo, me puse muy contento de que un club tan grande se haya fijado en mí. Vengo al último campeón y eso me pone muy feliz. Me formé en River Plate, así que sé lo que es jugar un club grande", siguió.

"Aún no puedo hablar con Gustavo Quinteros, pero sé lo bien que trabaja. Para mí es una ilusión muy grande jugar una Copa Libertadores, será mi primer copa internacional y me siento preparado", siguió Moya, quien agregó que la posición que más le acomoda es la de extremo izquierdo.

Por último, el delantero nacido en Argentina y de madre chilena se refirió a la posibilidad de dar el salto a la selección chilena. "Estoy pensando en hacer un buen trabajo acá y creo que lo de la Roja va a llegar solo. Tengo un objetivo claro, quiero hacer las cosas bien acá", cerró.