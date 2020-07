Mario Salas no se siente culpable de la salida de Agustín Orión: "Yo lo quería. Él tomó la decisión de irse"

Uno de los hechos icónicos de Colo Colo con Mario Salas al mando fue la salida abrupta de Agustín Orión, quien tuvo el respaldo de todos los referentes, quienes asistieron a la conferencia de prensa.

Para muchos esta situación marcó un antes y un después en el Cacique y, de ahí, derivaron en malos resultados por al disconformidad que existía en el plantel estelar en Macul.

En conversación con el Instagram Live de Hinchapelotas.fm, Mario Salas habló por primera vez de esta situación y fue claro con Agustín Orión, declarando que no es el culpable de su salida.

“Yo no siento que lo saqué, fue una decisión de él. Yo lo quería como parte del plantel. Tomó una decisión de salir y llegó a un acuerdo con la dirigencia. En general no me siento autor de la salida de Agustín de Colo-Colo”, expresó tranquilamente.

Sobre la visita de referentes a la conferencia en la que se despidió Agustín Orión, Mario Salas respondió. “Me pareció bien, ellos estaba despidiendo a un compañero. No lo vi como algo negativo o como algo en contra mío”, detalló.

Para finalizar habló de su covid-19 asintomático que ya superó. “Fui asintomático, estuve en cuarentena lo que correspondía y ya puedo hacer la vida normal”, sentenció el ahora técnico de Alianza Lima.