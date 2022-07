El fútbol chileno se viste de gala desde este lunes para vivir la siempre intensa semana previa al partido más esperado del año: el Superclásico. Universidad de Chile debe recibir a Colo Colo por la fecha 20 del Campeonato Nacional este domingo 31 de julio, y desde ya varios se la juegan con sus predicciones, entre las cuales destaca la de Marcelo Vega.

Así, el Toby dialogó con Paulo Flores y RedGol para ponerse el atuendo de adivino con el que causa furor en TNT Sports y sacó su bola mágica para frotarla y contar quien resultará triunfador en la versión 192 del clásico grande del balompié criollo. Para él, será claro ganador el Cacique, y da sus motivos.

“Lo más seguro es que Colo Colo gane ese partido por todos los problemas que tiene la U, con todas las expulsiones, lesiones y el mal juego, ha mejorado algo pero no como para sacar los partidos adelante. Uno recuerda el equipo de Caputto, que jugaba mucho mejor que este, y no era capaz de ganar jugando bien algunos partidos", apuntó de entrada.

Tras eso, el ex seleccionado nacional resalta que "hoy se ve complicada la U", y da sus argumentos.

Por eso, Vega resalta que "más allá de que gane un partido, puede perder otro, empatar otro y perder dos, como le ha pasado cuando el equipo se mete en el fondo de la tabla, un poco parecido a lo que le pasa a Antofagasta con el plantel que tiene se complicaron en el fondo y son equipos que no están acostumbrados".

"Bueno, la U viene de un par de años haciendo mal las cosas, los dirigentes armando planteles que no son idóneos para el campeonato y esto es producto de todos los problemas internos que tiene la U”, complementó.

Marcelo Vega vivió varios y su cuenta en Superclásicos sabe más de triunfos que de derrotas, y defendió ambas camisetas, por eso reconoce que “el clásico es muy especial", aunque tras eso aprovecha para repasar al técnico de la U, Diego López.

"Yo escucho a López decir que es algo diferente porque tienen que jugar con el equipo que se alejó y queda puntero, pero claro cuando uno ve el juego de la U uno puede decir ‘sabes, perdió este partido y empató el otro pero hay un sistema, una forma, hay un equipo que pierde no jugando mal’, pero ya varios años vienen diciendo lo mismo, y han salido de boleta", disparó.

Después, Toby recuerda que "el primer tiempo en Rancagua era para hacerle muchos goles más pero Colo Colo bajó un poco la máquina, pero hoy se ve muy mal la U, muy disminuida. Con todos los jugadores que tiene afuera, expulsados, con el chico que llegó desgarrado, o sea, ¿quien va a jugar de central?".

"El gerente deportivo que se fue (Luis Roggiero), que nosotros hablábamos de que no tienen centrales y conformó mal el plantel, después se lo dijo Escobar también, en un principio estaba conforme y después dijo que no tenía plantel, y así el proyecto se complica, si no es tan fácil", agregó.

Por eso, para cerrar Toby Vega apunta: "Claro, los clásicos son diferentes, como dice López, pero cuando más o menos hay una paridad, cuando tú dices ‘voy casi último y este me lleva varios puntos de ventaja’, hay una diferencia enorme. Yo no veo por donde la U pueda, a menos que jugando mal se encuentre con un resultado a favor pero se ve difícil”.