El joven influencer de 17 años, Valentín Torres Erwerle, sigue sumando créditos como amuleto en el fútbol argentino, arrastrando una seguidilla de buenos resultados, incluso cuando la lógica y las rachas indicaban lo contrario.

Torres Erwerle, que tiene como convicción convertirse en periodista de deportes y se hizo famoso en Twitter con entretenidos hilos informativos, le achuntó medio a medio este fin de semana con la victoria de Rosario Central ante Newell’s Old Boys en el clásico, el triunfo de Nueva Chicago ante Almirante Brown después de cinco derrotas consecutivas. Y Boca Juniors le ganó a Estudiantes.

De esta forma se mantiene la premisa: donde va Torres Erwerle se convierte en cábala y amuleto para el cuadro local que lo invita.

El sitio MDZ en Argentina recoge el camino del influencer con el registro de su racha: “Huracán llevaba tres partidos sin ganar hasta que Valentín dijo presente en el Tomás Adolfo Ducó el pasado 10 de junio. El Globo venció 2-1 a Rosario Central. Cuatro días más tarde se vistió de verde para ir a la cancha de Ferro, el Verdolaga venció a Atlanta 1-0. El 16 del mismo mes visitó la Paternal, para presenciar el triunfo de Argentinos ante Independiente”, informan.

Complementan que “dos días más tardes se presentó en Floresta. Allí All Boys goleó por 3-0 a Nueva Chicago. El 27 de junio, y luego de haber sumado de a tres por última vez en el mes de abril, Defensores de Belgrano lo invitó a su cancha. El Dragón volvió a la senda de la victoria con un 2-0 ante Chacarita. Ya en el mes de julio, más precisamente el 7, tuvo su debut en la Copa Libertadores. En el estadio UNO fue a ver a Estudiantes, que se despachó con un 3-0 ante Fortaleza y se posicionó entre los ocho mejores del certamen continental”.

Por último detallan que “San Lorenzo no había ganado de local en lo que va del año, hasta que el 9 de julio venció a Boca Juniors en condición de local. Torres Erwerle estuvo en el Pedro Bidegaín. Un día más tarde vivió su primer cásico, que fue el de Avellaneda, disputado en el Cilindro. Con su presencia, Racing venció al rival de toda la vida por 1-0 con gol de Gabriel Hauche. Atlanta no ganaba hacía siete fechas, hasta que Valentín se confirmó su presencia en el estado del Bohemio. Allí el local venció 1-0 a Tristán Suárez, el 16 de julio. El jueves 21, en el Gigante de Arroyito, no solo vivió el triunfo de Rosario Central ante Newell's, sino que también adivinó el resultado final (1-0). Este 23 de julio, en un clásico para el infarto, Nueva Chicago lo perdía 2-0 ante Almirante Brown. Torres Erwerle presenció como el Torito lo revirtió y, sobre el final, logró el 2-2. Este mismo día, dijo presente en el estadio de Quilmes, donde el local recibía al puntero Belgrano. El partido, que tenía como principal candidato al triunfo al elenco cordobés, fue suspendido debido a las condiciones climáticas. Este domingo, 24 de julio, se presentó en el estadio de Tigre. Donde el Matador venció a Platense en el clásico por 3-0”.

Y a ese extenso registro se suma ahora Boca Juniors, a una semana del Superclásico del fútbol chileno. Y Valentín Torres Erwerle ya solicitó invitaciones a Universidad de Chile, que lo podría tener como amuleto para cortar la larga y oscura racha frente a Colo Colo. ¿Vendrá el futuro periodista de deportes al duelo del Chuncho ante los albos? ¿Será la clave de los azules para derrotar por fin a su archirrival? Está por verse.

Eso sí, cabe considerar que el mismo Valentín ya avisó que su racha como amuleto puede terminar en cualquier momento y tiene asumido que ese día tarde o temprano llegará.

“Aunque Quilmes-Belgrano se suspendió, por las dudas cabe aclarar que lo de la cábala va a durar lo que tenga que durar, y más temprano que tarde se va a cortar. Nada, para que lo entiendan”, manifestó el pasado 23 de julio Valentín Torres Erwerle.