Marcelo Vega: "Si se buscó a Jorge Valdivia es porque Matías Fernández no está en las mejores condiciones"

La llegada de Jorge Valdivia no dejó a nadie indiferente en el fútbol chileno. El Mago formó una dupla inolvidable con Matías Fernández, rumbo al título del Torneo de Apertura 2006, y su retorno a Colo Colo llena de ilusión a los fanáticos.

Marcelo Vega llama la cautela a quienes esperan reeditar la dupla y advierte que "no es lo mismo de antes, hay que ser objetivo. Si se buscó a Valdivia es porque Matías no está en las mejores condiciones, porque no cumple los requisitos que cumple Valdivia, son diferentes".

En diálogo con Redgol, el popular Toby reconoce no saber "si están los dos para jugar desde el primer minuto. Valdivia fue súper claro en ponerse a punto física y futbolísticamente, porque ha estado de vacaciones. Pero tiene poco tiempo, el margen es poco y si lo fueron a buscar es porque quieren que juegue", agrega.

Desde el punto de vista del entrenador, el ex mundialista chileno cree que Gustavo Quinteros no es muy partidario de la dupla. "Tampoco Quinteros lo va a hacer. Tenía a (César) Pinares y a (Diego) Buonanotte y jugaba solamente uno en Universidad Católica", recuerda.

Finalmente, El Mago será el elegido. "Aquí (Quinteros) va a ocupar a Valdivia. Lo de Matías es un tema crónico. Valdivia se desgarraba, pero se recuperaba y jugaba, no era crónico; como que tuviera miedo", reflexiona.

"Pero estando bien juega sólo uno, que es Valdivia. Creo que a la hora de buscar resultados claramente van a jugar los dos, para crear mas ocasiones de gol", completa.

Jorge Valdivia cumplió esta jornada su primer entrenamiento desde su regreso a Colo Colo, la primera prueba para evaluar el momento en que se sume definitivamente al equipo.

El Cacique visitará a Huachipato este sábado, por la 21ª fecha del Campeonato Nacional, y tres días después será anfitrión de La Serena, en el estadio Monumental.

Los Albos cierran la tabla de posiciones con 17 puntos en veinte jornadas, y tienen encendido el farolillo rojo como candidato al descenso al término de la temporada.