Marcelo Barticciotto sobre el momento de Colo Colo: "Uno confía en que tiene un buen plantel, que tiene buenos jugadores y debería mejorar mucho"

Marcelo Barticciotto es un referente de Colo Colo, no solo por lo realizado dentro de la cancha, también fuera de ella. Por ello, al ser consultado por el presente del Cacique, que lleva tres derrotas consecutivas en el presente torneo, al cierre de esta nota, Barti comentó que “todos deseamos que mejoren y tengan un futuro promisorio”.

En este contexto, Barticciotto reconoce el poderío que posee Colo Colo, y lo destaca como un pilar fundamental a la hora de buscar mejores resultados en el ámbito local. El exentrenador de los albos señaló que ”uno confía en que tiene un buen plantel, que tiene muy buenos jugadores y debería mejorar mucho”.

Marcelo Barticciotto participando en el la campaña “Our game puts in their boots" de 2019.

Otro de los tópicos que tocó el también campeón de la Copa Libertadores fue el fútbol femenino, tanto a nivel nacional como el de Colo Colo. “Yo veo que cada vez se está metiendo más en la sociedad. Me parece muy positivo para las mujeres que les gusta el deporte y que les gusta el fútbol específicamente”, junto con resaltar la labor que puede tener el equipo albo en este proceso. “Yo creo que Colo Colo puede llegar a ser una puerta para que los demás clubes también le den la importancia que merecen”, señaló el exdelantero.

Fuera de la cancha, y como parte de la campaña internacional “Our game puts in their boots” de Umbro, y que permite a un jugador amateur obtener un patrocinio anual, al igual que un jugador profesional, Barticciotto fue parte del staff que seleccionó al ganador, Matías Tobar, jugador de Gasparín FC de la tercera división del fútbol chileno. En ese sentido, explicó la importancia que tiene el proceso para las nuevas generaciones, y el desafío que supone ser embajador de la histórica marca. ”Es una motivación extra que le da el poder participar y poder hacer realidad sus sueños”, agregando que es una enorme posibilidad para los chicos que no las tengan.

Umbro contará con dos nuevas sorpresas para este año similares a la campaña “Our game puts in their boots", buscando seguir fomentando el incentivo a los futbolistas amateurs.