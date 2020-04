Marcelo Barticciotto llama a la unidad: . "Primero está Colo Colo y después vienen todos los demás, jugadores o dirigentes"

En medio de la batalla en la que están los regentes de Blanco & Negro y el plantel profesional de Colo Colo por la reducción de sueldos a raíz de la suspensión del fútbol por el coronavirus, el hoy comentarista Marcelo Pablo Barticciotto hizo un fuerte llamado para lograr un acuerdo.

"Acá no se beneficia nadie, hay un tema de que ninguno de los dos ha pensado en el club. Primero está Colo Colo y después vienen todos los demás, jugadores o dirigentes", aseguró el ex delantero en Radio Cooperativa.

Para el campeón de la Copa Libertadores "lo más sano habría sido sentido común, llegar a un arreglo, que uno entienda al otro y tratar de congeniar, salir de esta situación, porque a nadie le conviene esta pelea".

Ademas, Barticciotto asegura que el acuerdo no era tan difícil. "Yo creo que se podía haber llegado a un arreglo, cediendo de las dos partes. Si los jugadores querían que el club les pague todo y el club no les quería pagar un 50%, quizás los jugadores podían bajarse un poco y el club subir un poco más el porcentaje. No era tan difícil", razonó.

Y no se quedó ahí, porque afirmó que "si había tanta buena relación con los dirigentes en un momento, al otro día era mala. Lo peor de todo, es lo que se ha dicho públicamente. Uno antes podía discutir o pelearse con un dirigente, pero de ahí no salía. Ahora todo se hace público y la bola se agranda mucho".