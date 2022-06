Jorge Valdivia manifestó hace algún tiempo que Inter de Porto Alegre no era ningún cuco para Colo Colo, lo que quedó demostrado con el triunfo de los albos en la Copa Sudamericana.

Mago y pitoniso: Jorge Valdivia se quiebra al asegurar que "me trataron de loco por decir que Colo Colo sí podía ganarle a Inter"

La última vez que Colo Colo logró superar una llave en un torneo internacional fue en el 2018, cuando en Copa Libertadores dejó en el camino a Corinthians en los octavos de final. Y la gran figura de ese elenco fue Jorge Valdivia, que realizó una gran presentación.

Hoy el Mago está retirado de la actividad, pero sigue de cerca lo que hace el elenco Popular. Además está entusiasmado con el juego del elenco de Gustavo Quinteros, asegurando que hace rato le tiene fe a lo que pueden realizar sus ex compañeros.

"Hace un tiempo dije que sí se podía. Que había que competir primero y que solo 3 equipos en Brasil estaban muy por arriba y esos sí que eran imposibles de ganar", comenzó señalando en sus redes sociales en relación a monstruos como Flamengo, Palmeiras y Atlético Mineiro en la actualidad.

Por eso es que se quebró indicando "¿qué pasó? Que si bien falta un partido, que la llave no está cerrada y bla, bla, bla, ¿hay alguien que no diga que ayer Colo Colo fue más?"

Luego el Mago comentó que su varita no fallaba. "No voy a buscar a todos los que me trataron de loco por decir hace un tiempo atrás que sí se podía ganar. Chao nomás", dijo Valdivia.

De pasada, como buen conocedor del fútbol brasileño, señaló que "mañana la UC tiene que presionar a los defensas", como un tip para que el elenco de Ariel Holan tome en cuenta para sacar un buen resultado en San Carlos.