Luka Tudor y Cristian Arcos aconsejan a Ángelo Araos para que firme en Colo Colo: "Necesita jugar, no todo es billete"

En Colo Colo siempre pasa algo cuando se trata de abrochar un refuerzo y el caso de Ángelo Araos no es distinto hasta el momento. El Cacique alcanzó acuerdo con el Corinthians para un préstamo con opción de compra, pero desde su agencia de representación, AIM, pusieron trabas y quieren privilegiar una oferta de Europa.

En su informe para Radio ADN, Cristián Ávila reiteró que AIM prefiere que Araos parta a Turquía, mientras desde la empresa derepresentación le comentaron que todo sería una treta de Colo Colo para escudarse en caso de caerse otra vez la negociación. Asimismo, aseguró que una versión habla que Araos no está convencido de llegar al Cacique.

Juan Cristóbal Guarello tomó la palabra: “se repite lo de Martín Rodríguez, se lo iban a levantar a la empresa y le metieron la oferta de Turquía con mucha, mucha plata, y se fue. Yo creo que la empresa lo quiere mandar a Turquía porque es mayor la comisión que ganan”.

Por su parte, Cristian Arcos añadió que “es un asunto económico incomparable con cualquier europeo, incluso en Turquía, también pagan harta plata y es una liga competitiva. ¿Pero no habrá alguien que le diga a Araos que necesita jugar? Ángelo, ándate a un equipo donde juegues, donde puedas relanzar tu carrera y mostrar tu condiciones, porque es un muy buen jugador…”.

“Volver a la selección chilena. No siempre es el salto inmediato a Europa, o que nadie te vea en un equipo menor de Turquía, y la plata está bien, pero en el desarrollo de cualquier actividad están las lucas y son importantes, pero también hay un desarrollo profesional. Y no sólo por Araos, siento que con muchos esa discusión no se hace”, agregó.

Por último, Luka Tudor sentenció que “cuando se empiezan a repetir estos cambios de clubes y no juegas, la confianza propia y la valoración se pierden. El futbolista disfruta en la cancha y tiene que haber gente que le aconseje dejar de ganar un poco de plata para después recuperar si rinde… Me encanta Araos, puede ser sin dudas un aporte en el fútbol chileno. Acá hay que poner la pelota al piso, que se rodee de gente que piense en su carrera más que en el billete”.