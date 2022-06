El mismo Gustavo Quinteros reconoció que Colo Colo busca un arquero ante la lesión de Brayan Cortés y que Mauricio Viana es un meta que le gusta, pero se desliga del resto manifestando que es la gente encargada quien ve el tema de acá en adelante. Sin embargo, las palabras del DT albo ya adelantan que Omar Carabalí tendrá dura pelea si quiere defender el arco del Cacique.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, seis destacados arqueros en la historia de Colo Colo y el fútbol chileno compartieron sus opiniones sobre el mano a mano que tendrán Viana y Carabalí en el Cacique.

Óscar Wirth declaró que él se la juega por el actual meta. “Por lo que lleva en el club Carabalí, y las posibilidades que se le han presentado, tiene condiciones. Yo le daría la posibilidad a Carabalí. Y lo dejaría jugar tranquilo, porque es una persona que necesita el respaldo, necesita que le digan que se pare en el terreno de juego y muestre sus condiciones”.

Por su parte, Fernando Díaz destaca que “lo que me extraña es que esto no fuera a principio de año, porque ahora a mitad del torneo, cuando se puede ir un campeonato, se dan cuenta que no están tan conformes y podía pasar la lesión de Brayan Cortés. Pero está bien que Colo Colo apueste por la experiencia de Viana si el técnico está diciendo de Carabalí no está preparado”.

El Loco, Eduardo Fournier, pone sus fichas en el ex Santiago Wanderers. “Primero me alegro por Mauricio Viana, que lo conozco bien y es un gran arquero. El otro tema es Carabalí y una decisión que toman ellos. Pero Colo Colo se lleva un muy buen arquero si trae a Viana, y Carabalí también es un excelente arquero, será una muy buena disputa por el arco de Colo Colo”, dijo.

“A lo mejor son muy jóvenes los arqueros que están por detrás de Carabalí, entonces necesitan la experiencia de alguien como Viana porque lleva muchos años en el fútbol. Porque por ahí el segundo arquero que queda detrás de Carablí está muy niño. Viana tiene mucha personalidad y es muy fuerte de cabeza y todo. Muy responsable y serio para trabajar”, complementó Fournier.

Rodrigo Naranjo cree que “Mauricio tiene toda la experiencia, sin dudas caería perfecto en el esquema de Colo Colo por su liderazgo, y sobre Carabalí puedo decir que el arquero se hace jugando”, mientras Ignacio González considera que “son dos buenos arqueros. A Carabalí le han tocado partidos bravos, es un gran arquero, fuimos compañeros y es una gran persona. Mauro Viana fuimos compañeros en selecciones y tengo la misma impresión, es un buen arquero. Viana y cualquiera de los arqueros que están en Colo Colo están capacitados, con buena formación”.

Por último, Roberto Tomatín Rojas sentencia que “yo creo que ningún entrenador va a pedir algo que no necesite o que no esté evidenciando en el día a día. Una cosa es tener proyección y otra es tener resultados inmediatos. Viana es un arquero con personalidad que ha destacado en el ascenso. Pero me parece una locura que el equipo colista del campeonato de la B sacó a Viana y ahora llega al equipo más grande de Chile. El fútbol está muy loco. Yo creo que ahora empieza el mano a mano, quinteros necesita un arquero y Carabalí tiene que demostrar que dejó el proceso de formación y está en competencia”.