Brayan Cortés tuvo un mal final de semestre en Colo Colo y no por su rendimiento, que ya lo tiene consolidado tanto en el Cacique como en la selección chilena, sino que por las lesiones. Primero, sufrió un duro golpe en el primer partido ante River Plate por la Copa Libertadores y tuvo que ser reemplazado con fuerte dolor en la zona costal. Y cuando se preparaba para el último lance de la primera rueda ante Ñublense, sufrió la rotura del menisco externo de una de sus rodillas, por lo que tuvo que ser operado.

El diagnóstico inicial habla de un mes afuera, pero el Indio es más optimista. Tras el procedimiento quirúrgico, dialogó con Mega Deportes y recalcó que “espero recuperarme bien, me quiero enfocar en eso. Apunto a la Sudamericana. Ojalá llegar bien, vamos avanzando espectacular, sin ningún dolor hasta el momento. Hay posibilidades de jugar con Inter. Estoy hablando con los médicos, Roberto (Yáñez, doctor), Wilson (Ferrada, kinesiólogo), (Jorge) Cheyre, que me operó. Estamos motivados e ilusionados, pero hay que ir con calma, con mucha tranquilidad y dando todo de mí en la recuperación. Agradezco a toda la gente, me han dado buenas vibras, lindos mensajes. Haremos todo lo posible para volver luego”.

Cabe recordar que Colo Colo debe enfrentar a Internacional por los octavos de final de la Copa Sudamericana el 28 de junio en el estadio Monumental y luego el 5 de julio en el Beira Río de Porto Alegre, Brasil.

Sobre la posible llegada de un nuevo portero a Colo Colo, dijo que “no sé nada de lo que ha salido, el grupo que tenemos es espectacular. Lo he dicho un par de veces en redes sociales. Viene Omar (Carabalí) atrás y lo ha hecho de la mejor manera cuando lo ha tocado. Están Eduardo Villanueva, Julio Fierro y más chicos. Lo que pase lo verá el club, pero hay arqueros de buena categoría”.

Finalmente, Cortés dijo que “nos va a venir bien el descanso, hay jugadores con mucho desgaste, fueron partido seguidos y duros, se ha notado el desgaste de algunos. Físico y mental. Nos sirve para estar con la familia también, esperamos volver de la mejor forma y que los muchachos tengan una linda pretemporada”.