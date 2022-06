La lesión de Brayan Cortés fue un balde de agua helada para Colo Colo pues su presencia para los octavos de final de Copa Sudamericana ante Inter de Porto Alegre está prácticamente descartada por lo que una de las piezas que buscará en esta ventana de fichajes será un reemplazo para el portero.

Entre todo esto, el nombre de Mauricio Viana es el que más fuerte suena para asumir el desafío, dejando nuevamente en un rol secundario a Omar Carabalí, algo que deja clara la poca confianza que tiene el entrenador del Cacique en el portero nacido en Ecuador nacionalizado según el periodista Cristián Caamaño.

"Yo creo que acá hay una situación que en otro momento, otro técnico lo hubiese manejado de otra manera. Claramente, que no me vengan que no es así, Quinteros perdió la confianza con Carabalí. Hasta que no se abrió el libro de pases, se mantuvo el silencio, no quiso opinar nada para distraer a Carabalí en el caso que tuviera que jugar en algún momento", dijo en Deportes en Agricultura.

Sin embargo, la posibilidad de fichar hizo buscar una nueva figura en la posición. "Se abrió el libro de pases y lo primero que hace Quinteros es pedir un arquero y lo pidió después del partido con Ñublense y en la dirigencia están dándole el gusto. Está escrito, Quinteros no confía en Carabalí. Todo lo demás es sal a la sopa para condimentarla", puntualizó.

Todo esto puede deberse a una inconformidad con el actual miembro del plantel. "Llega Viana, un buen portero para el medio chileno, no está a la altura de Brayan Cortés, un buen suplente para Colo Colo. Si tuviera confianza en Carabalí no llega Viana, por tres o cuartos partidos incluso va a perder un cupo de refuerzo. Capaz le está echando la culpa de haber quedado eliminado de Copa Libertadores por ese error ante River. Entonces no se la perdona y punto final. Te castigo con otro arquero".

Es por eso que Caamaño tuvo una recomendación para el portero de Colo Colo de cara a su futuro. "Yo, Carabalí, le toco la puerta a Daniel Morón y le digo 'me quiero ir a préstamo cuando regrese Cortés'. Pobre muchacho, me da lata con él, pero así son las reglas del fútbol", manifestó.