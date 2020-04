Ley de Protección al Empleo: ¿los jugadores de Colo Colo quedan libres tras la decisión de Blanco y Negro?

Esta tarde, Blanco y Negro anunció el quiebre total con los jugadores del primer equipo tras no llegar a acuerdo por la rebaja de sueldos en medio de la emergencia mundial por el coronavirus. Esto desató una guerra cruzada de declaraciones que promete seguir escalando y, de paso, que el elenco albo se acogiera a la Ley de Protección al Empleo anunciada por el Gobierno de Chile.

“La ley nos obliga a suspender la relación laboral, por lo tanto, los jugadores una vez notificados ya no tienen dependencia laboral. Desde hoy, y hasta que no vuelva el fútbol, los jugadores Colo Colo no tienen situación contractual con nosotros”, explicó el vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls en la conferencia de este mediodía. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Los jugadores quedan libres?

Primero hay que explicar la Ley de Protección al Empleo. “Es una ley para poder sobrevivir y funcionar. La lógica es bajar los costos por un tiempo acotado y después volver a subirlos suponiendo que todo llega a una relativa normalidad. No tiene nada que ver con las quiebras, porque si bien están en aumento porque no hay dinero, es una situación donde la sociedad deja de ser sociedad por falta de recursos. Para evitar que justamente no desaparezca la sociedad, se acogen a esta Ley de Protección del Empleo”, explicó el abogado Ignacio Figueroa al sitio DaleAlbo.

El plantel de Colo Colo no tendrá obligaciones contractuales con el Cacique por un tiempo determinado. Es decir, podrían hasta dejar de entrenar y tramitar un porcentaje de sus sueldos a través del seguro de cesantía. Vuelta la normalidad, se retoma todo donde se dejó.

Asimismo, el jurisconsulto puntualizó que “puede ser considerada una ley que no protege al trabajador, porque empieza a ganar menos y por medio de un seguro, otros consideran que si protegen al trabajador porque no lo echas. La sociedad tiene dos opciones, rebajas el sueldo de los trabajadores o suspendes el contrato. Colo Colo dejará de pagar sueldos por un tiempo y tendrán que cobrarlo en el seguro de cesantía con las normas de este seguro. Sienten que protegen el empleo, porque le da plazo a la sociedad de hacer caja para pagar”.

Pero también esta normativa tiene sus contras. “Las críticas más grandes a esta ley es que a los trabajadores se les paga que ellos mismos han ahorrado. ¿Por qué? Cada mes te cotizan una parte de tu sueldo y la guardan en un fondo. Entonces cuando se te acaba el ahorro individual lo pides en un fondo solidario. La idea es que el primer mes te pueden pagar un 70% de tu remuneración, el segundo un 60 y seguirá bajando”, recalca Figueroa.

¿Quedan “libres” los jugadores albos? “Colo Colo deja de ser responsable del sueldo de los jugadores, pero debe seguir pagando las cotizaciones y ellos dejan de tener la obligación de trabajar. La suspensión es por un período determinado y mientras dure eso, los trabajadores deben gestionar cómo recibir sus seguros de cesantía. Cuando se acabe el plazo, los jugadores se presentan a entrenar y el club los debe recibir y volver a pagarles sus sueldos”, recalcó el profesional.

En resumidas cuentas, los jugadores de Colo Colo tendrán una baja “forzada” en sus sueldos y otro porcentaje lo tramitarán con el seguro de cesantía cada uno por su cuenta. A su vez, no tienen ninguna obligación contractual y no deben trabajar para el Cacique, lo que significa que pueden abandonar los entrenamientos remotos. Una vez que se supere la crisis o se de la luz verde para entrenar, se retoman los contratos tal cual donde se dejaron. El tema es si los ánimos estarán para partir de cero llegado ese punto.