¿Lewandowski frente al Cacique? Bayern Munich reta a Colo Colo para conmemorar el partido en 1968

Colo Colo está de aniversario número 96 y para muchos no es una fecha que pueda pasar desapercibida pues recibió saludos desde todas partes del mundo. Uno de los más llamativos vino desde Alemania con el Bayern Munich, que no solo fue una felicitación sino que incluyó un particular reto.

"¡Feliz aniversario, amigos de Colo Colo! ¡Algún día deberíamos jugar el partido de vuelta de aquel duelo de 1968!", tuiteó la cuenta oficial del equipo bávaro en su cuenta oficial en esta red social.

La referencia que hacen los alemanes fue un duelo amistoso que se disputó el 16 de junio de ese año en el Estadio Nacional con derrota de 3-2 para el Cacique que tuvo que enfrentar a grandes leyendas como Gerd Müller, quien marcó uno de los goles con lo que se impusieron en el compromiso.

El mensaje de Bayern Munich a Colo Colo.

La institución de Macul empieza de buena manera su semana de aniversario luego que en la más reciente jornada del Campeonato Nacional se impusiera 2-0 en su visita a Everton en Viña del Mar.

Colo Colo, que se posiciona en el cuarto lugar de la tabla, ahora se enfoca en uno de los duelos más importantes de la temporada cuando se mida este domingo a Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico en el Estadio Monumental.