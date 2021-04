Leonardo Valencia evalúa pedir su salida de Colo Colo y piensa en Huachipato

El Campeonato Nacional 2021 apuntaba ser el de la consagración de Leonardo Valencia en Colo Colo, pero las cosas están lejos de ir de forma positiva para el jugador que no ha sido citado en ninguno de los tres compromisos que ha tenido el equipo en los primeros compases de la actual temporada.

Es por eso que el dueño de la dorsal 10 del cuadro albo medita buscar su salida de la institución, según reportó Deportes en Agricultura tendrá una reunión con la directiva de Blanco y Negro en las próximas horas para conversar sobre su situación y tener la oportunidad de jugar más minutos.

Pese a las nulas oportunidades esta campaña, el entrenador Gustavo Quinteros descartó que no cuenta con el ex de Palestino y Botafogo. "Fue importante en el torneo anterior, aunque se terminó lesionando. Está trabajando muy bien, dentro de una posición donde tenemos dos jugadores que están en gran nivel, entonces va a tener que seguir trabajando para ganarse su lugar y eso es lo que buscamos. Queremos que todos trabajen al máximo para ser tenidos en cuenta y el tema de Valencia es así, no tiene otro problema", resaltó.

Leonardo Valencia tuvo complicaciones con las lesiones al final de la pasada temporada. (Foto: Agencia Uno)

La situación es más complicada para Valencia teniendo en cuenta la dura competencia que tiene en la zona de ataque del medio del campo de Colo Colo cono Martín Rodríguez, Marcos Bolados, Gabriel Costa, Pablo Solari y Juan Carlos Gaete.

El tiempo de Valencia para definir una salida del club es corto pues este jueves cierra el mercado de pases para el Campeonato Nacional y una de las opciones que se le presentan en el panorama es la de reforzar a Huachipato, que se habría interesado en el fichaje del todavía jugador de Colo Colo.