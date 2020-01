Leonardo Valencia: "No me arrepiento de venir a Colo Colo, me siento capacitado para ocupar la camiseta 10"

Leonardo Valencia habló con Radio Agricultura y el ex jugador de Universidad de Chile reiteró que no se arrepiente por haber llegado a Colo Colo como refuerzo del Cacique para este 2020.

“Han sido días especiales porque llegué a un grupo de seres humanos muy buenos, se me ha dado más fácil adaptarme y vengo a aprovechar al máximo el día a día”, dijo Valencia.

Agregó que “es la decisión que tomé, no me arrepiento. Mis compañeros me recibieron muy bien. Soy feliz entrenando, que es un poco de lo que perdí en Brasil: esa felicidad de llegar a las prácticas, de hacer las cosas bien. Hay que aprovechar y seguir así”.

Por otro lado aseguró que no le pesará ocupar la camiseta 10 que dejó vacante Jorge Valdivia y explica que no tendrá problemas para acatar las órdenes de Mario Salas.

“Es presión como en cualquier equipo grande, Colo Colo es un club mayor. Vengo de Brasil con la camiseta 10 y me siento capacitado para tomar esa responsabilidad”, expuso.

Sentenció que “Mario Salas me puede usar de la mitad hacia arriba, no me cierro en un sólo puesto. Trabajo duro para agarrar ritmo, no tengo un puesto preferido y el técnico decidirá dónde me va a usar. Estamos trabajando bien y fuerte para el primer desafío que es Universidad Católica por Copa Chile”.