Leandro Benegas llegó con ganas de romperla toda en Colo Colo, club que apostó por sus goles en este mercado de pases para que sea el primer encargado de intentar hacer olvidar la traumática salida de Juan Martín Lucero de la institución.

El delantero sabe del desafío que se le viene al firmar en el Cacique y así lo dejó en claro al arribar a Chile luego de los días de pretemporada que alcanzó a vivir con el equipo en Argentina, donde afirmó ante los medios presentes que “sé para lo que me traen, para hacer goles, para imponer mi juego obviamente”.

“Si el técnico quiere contar conmigo y tiene las expectativas puestas en mí, yo sé lo que le puedo dar, él también sabe lo que le puedo dar, no vengo a imponerme sobre nadie. Lo que ha hecho Juan Martín fue algo espectacular para el plantel, pero yo vengo a sumar, a tratar de dar lo mejor posible para que al equipo le vaya bien”, agregó.

Sobre lo que fueron estos días en Argentina y sus primeras jornadas como jugador albo, el atacante sostuvo que “estoy contento de haber terminado la pretemporada muy bien y tratar de adaptarme lo más rápido posible. En todo momento en Colo Colo me demostraron sus ganas de contar conmigo, la importancia de lo que le pueda dar al plantel, al equipo, y eso me pone muy contento. Estoy trabajando para cuando me toque, responder”.

¿Y está para jugar ya en la Supercopa de mañana ante Magallanes? Benegas le mandó un mensaje de Quinteros, concluyendo que “habrá que ver qué decide el 'profe', uno estará a disposición, siempre tratando de hacer lo mejor posible”.

Colo Colo y Magallanes se verán las caras por la Supercopa 2023 este domingo 15 de enero desde las 19:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. ¿Tendrá su esperado debut Benegas para este importante partido?