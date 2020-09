Las notas del Toby Vega: Paredes el mejor del superclásico, lo sigue Espinoza y hace bolsa a Leonardo Valencia

Terminado el superclásico 187 del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo, sólo restaba conocer las ya clásicas notas de Marcelo Vega en el programa Todos Somos Técnicos del CDF.

El Toby debió trabajar para encontrar a los cinco mejores y fue lapidario entre los peores evaluados, con Esteban Paredes como la figura de un derbi deslucido y Leonardo Valencia con una oscura calificación.

“Hice un esfuerzo grande para encontrar algo bueno, algo positivo para armar los cinco mejores”, dijo Vega antes de destacar a Paredes seguido de Gonzalo Espinoza y Walter Montillo.

Esteban Paredes (6,5): “el mejor, goleador, dependen mucho de él y si no está Bolados está Paredes. Lo que me llama la atención es que con 40 años dependan mucho de él, un Colo Colo que tiene poquito, pero aún les sirve. El gran y eterno goleador que siempre marca diferencia. El 6,5 se lo merece. Es mi alumno favorito…”, consignó Toby Vega.

Gonzalo Espinoza (6,0): “tomó otro aire la U en el segundo tiempo con él. Uno pensaba que iba a durar un poco más con ese ataque, pero al final ayuda bastante porque va arriba, remata, le mete y va al piso. De los mejores partidos que le he visto en el año. Si bien entró en el segundo tiempo le costó un montón cuando volvió, pero jugó bien”.

Walter Montillo (5,8): “el jugador diferente que tiene la U, a pesar de su edad mantiene un ritmo. Te encara, da pases. A veces muy solo porque Aránguiz no aparece, pero lo mejorcito de lo que vimos hoy”.

Julio Barroso (5,5): “mejoró la defensa, si bien no les llegaron mucho”. Juan Manuel Insaurralde (5,3): “muy bien hoy, a diferencia del partido pasado mejoró bastante”.

Con tres jugadores de Colo Colo y dos de la U entre lo destacado, el ex mediocampista de la selección chilena dio paso a los rojos y las cinco peores notas:

Matías Rodríguez (3,5): “no pasa, no es el lateral de antes y siempre le llegan por la espalda. En el primer gol no estaba porque se había quedado arriba. No es el jugador de antes de la pandemia donde encaraba y era el goleador del equipo. Hoy no jugó mucho y en el partido anterior tampoco. No jugó bien y estuvo lejos de lo que uno acostumbra ver de él”.

Osvaldo González (3,0): “no va bien en la marca y va a destiempo, claro, uno piensa que quería anticipar, pero al final quería hacer la falta, no hace ninguna de la dos y termina en el gol de Colo Colo. Me parece que es culpa de él el primer gol”.

Pablo Aránguiz (2,5): “no es el que uno acostumbra ver, que encara y que va mano a mano. Está más preocupado de marcar y hacerle caso a Caputto. Uno puede tener obligaciones, pero si no estás jugando bien tiene que tomar la decisión de soltarte un poco y jugar más libre, ir al medio y juntarte con Montillo. Son los partidos para mostrarte, para que te vea Reinaldo Rueda para ir a la selección y son los clásicos donde debes mostrarte, y hoy lo hizo muy mal”.

Nicolás Blandi (2,0): “uno piensa que es un refuerzo y un refuerzo debe ser titular. Entra en el segundo tiempo y no aparece mucho. Cuando tiene una jugada solo desaprovecha un pase maravilloso de Matías Fernández. Era más fácil echarla para adentro que para afuera al lado del arco. Para lo que costó y la expectativa que generó, no puede perderse ese gol”.

Leonardo Valencia (1,5): “no está para jugar, no aparece, no toma el balón, no toma decisiones, no va a buscar la pelota, no hace jugar a sus compañeros. Todos entendemos que no es 10, pero que Gualberto Jara le busque una posición donde desarrolle su juego. No es creador y se pierde. No está en un buen momento futbolístico ni emocionalmente. Claramente el que hace las cosas es Paredes cuando la pega es de Valencia”.

Leonardo Valencia, el peor del superclásico para el Toby Vega.