La plena confianza de Iván Morales: "Quiero ser '9' neto, goleador de Colo Colo y lo voy a cumplir"

A mediados de marzo Iván Morales sufrió la rotura de ligamentos cruzados, lesión que lo dejará cerca de seis a siete meses fuera de las canchas. Pese eso, el delantero tiene la mente clara y quiere volver con más fuerzas a Colo Colo.

En conversación con DaleAlbo, el joven atacante habló de su posición en la cancha, mostró plena confianza y contó el sueño que tiene con el Cacique. "Quiero ser '9' neto, goleador de Colo Colo y lo voy a cumplir. Siempre juego por el centro, me acomoda, hace mucho tiempo que no he jugado por ahí, así solo, solo. Hace tiempo lo vengo haciendo por la banda. Siempre me acomodó por el medio", expresó.

Iván Morales también valoró el aprendizaje que ha tenido con Esteban Paredes. "La verdad he aprendido bastante, movimientos, sobre todo saber posicionarme dentro del área. Obviamente Esteban(Paredes) siempre está donde llega el balón. Eso es algo que he ido tratando de aprender, de tomar en cuenta, en los entrenamientos, las definiciones", detalló.

El delantero colocolino se encuentra en plena recuperación y también reveló cómo han sido sus días, teniendo en consideración el covid-19. “Estoy yendo todos los días, mientras se pueda, obviamente con las precauciones que se debe tomar como la mascarilla, estoy yendo todos los días que se pueda. Estoy en la Meds de Isabel la Católica, con kines que no están fijos y hacen intermitencias”, detalló

Para finalizar agregó que, “si, la verdad, que esto, lo hace un poco menos doloroso, porque claro me perdí dos partidos de operado. Es complicado ver a mis compañeros desde afuera. Es complicado, esto, me viene bien, voy ganando tiempo, no me estoy perdiendo nada aún. Esperemos que esto pase pronto, porque quiero ver jugar al Colo y también jugar yo”