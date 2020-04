La inédita historia de Kike Acuña como albo: "Estuve a punto de firmar en Colo Colo"

Jorge Acuña jugó en Universidad Católica y en Universidad de Chile, y reveló que estuvo muy cerca de firmar por el otro grande del fútbol chileno, ya que tuvo conversaciones con Colo Colo en 2009.

En diálogo con la cuenta de Instagram de Mundo Cracks, el Kike dio a conocer que incluso fue al Monumental para cerrar el trato, pero que luego no hubo acuerdo económico.

"Estuve a punto de firmar en Colo Colo. Fui al Monumental, pero el tema económico que se conversó después cambió. No hubo acuerdo y me fui a Ñublense, donde tengo buenos recuerdos y la gente se portó muy bien conmigo", dijo el ex seleccionado nacional.

Por otro lado, el ex mediocampista de contención hizo un mea culpa por su desempeño en los azules, donde tuvo un bajo nivel: "el paso por la U lo considero un fracaso. Me dediqué más a salir que a jugar".

Despedida con Van Persie

Por otra lado, Acuña habló de que sigue pendiente su partido de despedida del fútbol, donde espera contar con el neerlandés Robin van Persie, con quien compartió camarín en Feyenoord.

"Lo de mi despedida está en espera, conversé con Robin Van Persie y me dijo que sí va a venir, es muy importante para mí", comentó.

"La idea es hacerla en San Carlos de Apoquindo, porque me formé ahí. Pretendo hacer un partido de una selección de todos los tiempos contra una de la UC", cerró sobre el mismo asunto.