La desconocida influencia del Sapo Livingstone y la selección de Escocia en el uniforme de Colo Colo

Colo Colo ha llevado el color blanco durante toda su historia, pero a partir de la década de los ochenta agregó dos nuevas indumentarias oficiales: la amarilla que visten los arqueros y la negra que funciona como camiseta reserva o alternativa.

Los dos uniformes se remontan a los tiempos de Jorge Vergara, el dirigente que manejó los hilos del Cacique hasta la quiebra a principios de siglo. Es uno de los capítulos desconocidos en la rica historia reciente del Cacique.

El Guatón tenía un recuerdo repetido de infancia. "Fui a la despedida del Sapo Livingstone el '58 y jugó de amarillo, también Raúl Coloma, su reemplazante. Iba a los entrenamientos de Colo Colo y el suplente de Misael Escuti, el finado (Mario) Pizarro, me regaló su camiseta amarilla con la insignia de Colo Colo. Pero se me perdió", asegura.

Misael Escuti aparece con camiseta amarilla y pantalones oscuros en una formación de 1952 (Revista Estadio)

"Según el fresco de r... de Daniel Morón, la camiseta amarilla es idea de él. Pero no lo es. Cuando llegó Colo Colo, le dije que por contrato tenía que usar camiseta amarilla. Él usaba una con rayas y a Arturo Salah le dio lo mismo, pero yo quería que uniformáramos el equipo de arriba a abajo, como los milicos", asegura el orondo ex dirigente.

"La primera vez que se usó camiseta amarilla fue con pantalones negros. Pero a la semana siguiente, Morón se pone pantalones amarillos para parecerse a Harald Schumacher. Le digo 'que soi porfiado, el uniforme honra a un ex arquero de Colo Colo y tú estás honrando a un alemán'. 'Pero está de moda', me contestó", recuerda Vergara.

La vestimenta del alemán Harald Schumacher inspiraba a José Daniel Morón

La segunda camiseta negra

Hasta mediados de la década de los ochenta, Colo Colo había utilizado distintos colores y diseños para su uniforme de recambio o alternativo. El Cacique se vistió de rojo, de tricolor y hasta de naranjo cuando tuvo que cambiar camiseta.

Pero nuevamente la inspiración de la dirigencia hizo que cambiaran las cosas. "Vimos el Mundial de 1986 con Peter Dragicevic y nos encantó el uniforme de la selección de Escocia. Decían que era color azul pizarra, pero nosotros lo dejamos en negro", recuerda Vergara.

Escocia inspiró el uniforme alternativo de Colo Colo, aunque su color era el azul pizarra

La medida no tuvo aceptación por parte de las autoridades del fútbol, encabezadas por Miguel Nasur. "Le avisamos que nosotros íbamos a sacar una nueva tenida, para que llevara los árbitros de otro color", dice el Guatón.

Nasur dijo que las bases imposibilitaban a Colo Colo. "Pero igual mandamos a hacer camisetas negras, pantalones blancos y medias rojas. Hablé con el árbitro Enrique Marín y me dijo que no me preocipara, que tenía una camiseta roja", agrega Vergara.

Al final, Colo Colo salió a jugar de negro y Marín dirigió de rojo. "Miguel Nasur nos tenía advertidos, pero no nos pudo decir nada. Se quedó calladito porque ya estábamos en la cancha y no podía parar el partido", completó el ex dirigente colocolino.