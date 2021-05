La confianza de Gustavo Quinteros: "Hoy en Chile no veo ningún equipo superior a Colo Colo"

En espacio de dos meses, Colo Colo cambió completamente su cara. De jugar la final por la permanencia ante Universidad de Concepción, hoy los albos saltan al segundo lugar de la tabla de posiciones, condición que celebra el entrenador del Cacique, Gustavo Quinteros.

"Mira, hoy en Chile no veo ningún equipo superior a Colo Colo, futbolísticamente hablando. Miro a todos los equipos y no veo a ninguno que marque diferencias, no sobre Colo Colo solamente, sino sobre otros equipos", asegura el estratega en diálogo con La Tercera.

En ese sentido, el DT asume que la pelea por la punta se ha vuelto más pareja. "Veo a cinco o seis equipos que están más parejos, otros que se están formando. Siento que cualquiera de estos cinco o seis equipos puede ser candidato al título", rubrica.

El triunfo en el Superclásico ante Universidad de Chile tuvo un doble valor: "Siempre es bueno, pero estamos en una posición donde tenemos que jugar todos nuestros partidos como si fueran clásicos o finales. Estamos en Colo Colo, un equipo que tiene que ganar siempre".

Gustavo Quinteros expresó su confianza en que Colo Colo peleará por el título en 2021. Foto: Agencia Uno

Después del traumático final de la última temporada, el objetivo de Quinteros está en la parte alta de la tabla de posiciones: "Sólo quería salvar la categoría, pero este año lo que quiero es tener un equipo competitivo, con un Colo Colo protagonista en la lucha por el título".

Así justifica la presión que ejerció por los refuerzos. "Por eso toda mi insistencia en la incorporación de jugadores para completar el plantel. Evitar el descenso para mí fue como lograr un campeonato, aunque sinceramente nunca pensé íbamos a bajar".

Colo Colo se enfrentará este sábado con Ñublense de Chillán por la sexta fcha del Campeonato Nacional, partido al que legará con una veintena de bajas producto de lesiones, suspensiones y los contactos estrechos del caso de coronavirus reportado.

Por esta razón, Quinteros deberá apostar a una mixtura de juveniles y suplentes, en lo que fue definido como "un arma de doble filo" por el entrenador de los Diablos Rojos, Jaime García. El duelo está programado para las 18:00 horas.