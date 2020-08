La carrera de Marcelo Barticciotto podría haber tomado un rumbo distinto: "Manuel Pellegrini no me quiso en la U"

Memorabiblia estrenó este viernes su tercer capítulo. El espacio de narrativa documental de CDF centró en la emisión en el origen de Colo Colo 1991, que se convertiría en Campeón de América, y que tuvo su etapa previa con la llegada de Arturo Salah a la banca alba.

Uno de los protagonistas de este capítulo fue el exdelantero de Colo Colo, y hoy comentarista en Al Aire Libre de Radio Cooperativa, Marcelo Barticciotto. En Memorabiblia, Barti reveló que su carrera como futbolista podría haber tomado un rumbo distinto al conocido, ya que tuvo la posibilidad de llegar a la Universidad de Chile de Manuel Pellegrini.

“Había jugado poco en Huracán, empecé a los 19 años (...) Habían salido tres posibilidades para venir a Chile, Everton, la U y la última, que fue Colo Colo, que fue por intermedio de Jorge Ghiso, quien había jugado en la “U” con Arturo Salah y Manuel Pellegrini. A los dos les dijo que había un chico, que jugaba bien, que tenía condiciones, etc. Manuel le dijo que no, primero, en la U, y después Salah comentó que había posibilidades, por el traspaso de Rubio a Europa”, señaló el ídolo de Colo Colo en Memorabiblia de CDF.

Luego, Barticciotto detalló lo que sería su llega concreta a Colo Colo. "Terminaron vendiendo al “Pájaro” y me terminan comprando. Cuando me entero en cuánto lo vendieron y en cuánto me compraron, dije: ‘espero que no empiece el campeonato, porque me van a comparar con él. Y si me comparan con el precio, me matan’”, relató Barti en CDF.

La reinauguración del Monumental



Otro de los episodios que fue protagonista de Memorabiblia en CDF fue la reinauguración del Estadio Monumental. El recinto marcó época, no solo para Colo Colo sino que para el fútbol chileno, y contó con la presencia en la organización de Tomás Cox, como de la primera Miss Universo chilena, Cecilia Bolocco.

Cecilia Bolocco fue una de las invitadas en la reinauguración definitiva del Estadio Monumental en 1989.

La exreina de belleza se refirió en Memorabiblia lo que fue ese momento en su vida. “Me hicieron sentir como una superestrella. Me imaginé como Marilyn Monroe inaugurando un estadio de baseball o de fútbol americano en Estados Unidos, en su momento. Muy halagada”, dijo Bolocco en CDF.

El primer auto de Barti



Una anécdota que sale destacada en el capitulo de Memorabiblia tuvo como protagonista a Marcelo Barticciotto y Daniel Morón, donde un auto forma parte de la historia.

"Un día le digo que tengo que comprarme un auto, pero que no sé manejar (...) Me compro un auto y Daniel me enseña a manejar, primero por el barrio y después un día me dice ‘vamos, suéltate y vamos a entrenar’. Lo agarro, bien, llegamos bien y en el estacionamiento le pido que lo estacione él. Me responde que no sea c#*&n y que lo estacione. Parto bien, doblo y de pronto erro el volante. Choqué a otro auto y le rompí todos los focos, tuve que pagar después”, relató, entre risas Barticcioto en el espacio de CDF.

