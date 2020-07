Justo Villar y su promesa: "Sé que en algún momento voy a volver a Colo Colo"

Justo Villar dejó un buen recuerdo de su paso por Colo Colo y por eso constantemente le están consultado respecto a si le gustaría retornar al cacique como entrenador o gerente deportivo.

En conversación con ADN, el ex arquero mundialista da ciertas luces respecto a esa posibilidad de entrar nuevamente al Estadio Monumental.

"Pienso que cualquier cosa puede pasar, no me cierro a nada, hoy estoy muy bien en la Selección Paraguaya. Pero sé que en algún momento voy a volver a Colo Colo y si no me toca en algún rol, voy a ir a disfrutar de ir a ver algún partido de Copa Libertadores o Campeonato Nacional", afirmó.

Justo Villar en el arco de Colo Colo (Agencia Uno)

Villar además reconoce que tiene un gran recuerdo de su paso por Chile, y confiesa que hay algo que lo sorprendió mucho.

“Para mí lo mejor que me quedó fue la relación con la gente. Chile es un país muy futbolero, me sorprendió que todos los días teníamos gente fuera del hotel queriéndonos saludar, es lo que más rescato. El sentimiento que queda es lo que más me interesa y anima”, exclamó.

Por último, el paraguayo le brindó los mejores deseos a su compatriota, Gualberto Jara, actual entrenador albo.

“Colo Colo tiene una identidad de salir a ganar en donde sea. La característica primordial es de ir para adelante y buscar el arco rival. Así como están las cosas Gualberto apoyado mucho en los más grandes puede hacer buenas cosas. Ojalá se pueda quedar, el club necesita estabilidad para tomar vuelo”, cerró.