Justo Villar se emociona al hablar de Colo Colo: "Nunca me fui del todo, siento que puedo volver"

Justo Villar es uno de los porteros más importantes en el último tiempo de Colo Colo y el fútbol chileno. El paraguayo se adueñó del arco del Cacique y tuvo actuaciones impecables, coronándose campeón en tres oportunidades.

En conversación con el sitio web del club, el ex arquero de la selección paraguaya habló de su estadía en Colo Colo y recordó su último partido donde salió lesionado de la cancha.

"Siento que me retiré en Colo-Colo, no puedo olvidar el último partido que jugamos en el Monumental cuando le ganamos a Universidad Católica 2-0 y todos sabemos que en el minuto 85 fue la lesión de la rodilla y nunca pude volver. Siento que fue mi último partido realmente, que me retiré en casa, ganando un clásico, pero las circunstancias de la vida me dieron otras cosas y sin dudas lo que vivimos ahí, siento que soy parte del club, no porque yo lo diga, porque sé que la gente lo dice y me siento hincha del club", expresó emocionado.

Además, Justo Villar dejó la puerta abierta para volver a Colo Colo en algún momento. "Pienso y siento que nunca me fui del todo. Sigo teniendo relación con utileros médicos, compañeros y no siento que me fui, en algún momento puedo volver", aclaró.

Para finalizar agregó que "para mí fue buenísimo sentir el cariño en ese momento, ya que sentía que podía darle más al club pero que no tenía tiempo y que la gente reconozca lo que uno hizo por el club y por eso, digo que no pienso que me haya ido del club por ese cariño y aprecio mutuo que queda en el club".