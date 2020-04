El lamento de Justo Villar: “Me fui dolido conmigo mismo por no cerrar mi carrera en Colo Colo”

El retirado arquero paraguayo Justo Villar conversó con radio ADN y recordó su estadía en Colo Colo, la que destacó como una de las grandes experiencias en su carrera profesional, pero que lamentó por la forma de su salida del club.

“Me fui dolido conmigo mismo por no haber podido cerrar mi carrera en Colo Colo. Hoy en día no estoy dolido. Estoy agradecido de haber pasado por el club y haber aprendido las cosas que aprendí ahí. Hoy estoy intentando reinventarme en la selección y ayudar a los chicos paraguayos de intentar volver al Mundial”, confesó el paraguayo.

Complementó que “mi cabeza futbolísticamente terminó en Colo Colo. Cuando salí del club mi actitud ya no fue la misma pese a que después fui a Nacional. El haber recorrido de norte a sur Chile con Colo Colo, me dio una visión muy grande de lo que significa el club”.

Villar afirmó que tras su salida del Cacique su mente ya no estaba en el fútbol.

Además, tuvo palabras por la situación sanitaria que afecta a todo el mundo. “Vivimos en el mundo un momento delicado en cuanto a la salud y eso nos tiene paralizados a todos. Lo que sí, nos damos cuenta de la importancia de pasar tiempo en familia, el tiempo que podemos estar con los hijos, con los niños, con los más cercanos, es importante y estamos aprovechando mucho ese tiempo”, dijo.

Finalmente, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a toda la ciudadanía del país. “Esperamos que pueda pasar esto lo más rápido posible y se pueda volver a hablar de fútbol, que era lo que nos interesaba hace un tiempo”, sentenció.