Justo Villar desclasifica su mejor partido en Colo Colo: "Hoy tengo todo el cu... que necesito para que no entre el gol"

Uno de los mejores arqueros que ha pasado por el fútbol chileno en los últimos años es el paraguayo Justo Villar, quien llegó a transformarse en ídolo de Colo Colo.

El meta tuvo gloriosas temporadas con el Cacique, y en contacto con Dale Albo recordó el mejor partido que jugó con la camiseta amarilla, y justamente fue en un Superclásico ante Universidad de Chile en el Monumental.

El duelo específico es el que se vivió entre albos y azules en el Torneo de Apertura 2015-16, donde el ex seleccionado guaraní le contuvo un penal a Patricio Rubio.

"No me gustaba tanto exteriorizar en la cancha, a veces me paso un poco. Cuando celebro tanto en una cancha, pareciera que estoy queriendo sobrar, lo disfrutaba por dentro", recordó en primera instancia el ahora gerente de la selección de Paraguay.

"Ese fue el mejor partido que me tocó jugar en Colo Colo (ante la U). Hay una jugada que pega en Leo y se desvía. 'Hoy no entra, hoy tengo todo el culo que necesito para que no entre el gol' decía después de eso", agregó Villar.

Justo Villar, además, recordó qué fue lo que hizo para contenerle el disparo de los 12 pasos a Rubio, el cual mandó al córner con su atajada.

"El partido fue muy bueno para mí y para el club. Me tocó esperarlo bien, porque sabía que él miraba cuando pateaba, había elegido el lugar, pensaba que podía patearlo ahí. Ever Almeida me decía, el arquero tiene pocas chances de atajar un penal. Cuando acierta un lugar lo tiene que atajar, porque lo más difícil es acertar", argumentó.

Finalmente en aquella jornada Colo Colo estiró su racha ante la U en Macul con un claro 2-0.