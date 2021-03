Julio Barroso presume nunca haber perdido un clásico y afirma: "No jugaría por Universidad de Chile"

La salida de Julio Barroso de Colo Colo quedó confirmada cuando el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, lo declaró como "historia pasada", una declaración dolorosa para el defensor que se va siendo parte importante de los años recientes de la institución. Sin embargo, el jugador mira hacia adelante.

A sus 36 años, espera seguir en acción dentro de los terrenos de juego. "Me gustaría competir e ir a una institución que tenga ambición deportiva. No quiero ir a perder tiempo ni a una cuestión económica. Soy así, me gusta pelear títulos", apuntó el zaguero en una entrevista realizada por Página 14.

El argentino tiene aún mucho por definir pero tiene una certeza. "No jugaría por Universidad de Chile", afirmó el jugador sobre el archirrival contra el que nunca perdió en los Superclásicos teniendo el mayor invicto en este tipo de encuentros de la historia y es por eso que siente el cariño de la fanaticada alba.

"El hincha a mí me hizo sentir que Colo Colo era el lugar donde yo quería estar, donde encontraba mi pasión por jugar al fútbol. Esa conexión con el hincha no se destruye nunca. El hincha tiene la capacidad de darse cuenta de lo que uno brinda en la cancha y no necesita vender nada ni en redes sociales ni públicamente para que la gente te quiera. Es el tesoro más lindo que tengo", añadió.

Barroso aún intenta digerir su salida del Cacique. "Había una esperanza hasta que después se tiene que producir un duelo. Ahora tengo que tener la claridad de decir: Se terminó. Aún no he conversado. Pero debo buscar nuevos horizontes, pensaremos en todas las alternativas que sean posibles".