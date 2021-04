Julio Barroso niega rumores de pelea a combos en el camarín de Colo Colo: "Sí discutimos, pero no hubo golpes"

En Colo Colo los problemas del año pasado parece no querer desaparecer. Y es que las declaraciones de Esteban Paredes días atrás, en las que reveló una pelea a golpes al interior del camarín en plena crisis, generaron un terremoto entre los miembros de aquel plantel.

Es por ello que este jueves, Julio Barroso salió al paso y aclaró todo lo que ocurrió. En conversación con Los Tenores de Radio ADN, el ahora defensor de Everton expicó su versión de los hechos, descartando de lleno haber sido uno de los que se agarró a combos.

"No me fui a las manos con nadie. Cada uno es esclavo de sus palabras. No me peleé, ya lo aclaré en su momento, a Pablo (Mouche) lo conozco desde inferiores, sé qué clase de persona es, llegar a una situación así por una diferencia, no", lanzó de entrada.

Barroso explicó los problemas en el camarín de Colo Colo y negó pelea a golpes. Foto: Agencia Uno

Para Barroso, las palabras de Paredes generan confusión. "Las diferencias se solucionan hablando. No sé si Esteban lo dijo en referencia a mí o a otra persona, pero en mi caso no fue y Pablo lo puede decir. Sí discutimos, pero no hubo golpes".

Por otro lado, el zaguero reveló cómo fue que se enteró de su salida de Colo Colo. "Gustavo fue el primero en decirme que quería contar conmigo y para mí era súper importante. No quería estar por el sólo hecho de mi recorrido, es importante estar vigente y ser útil".

"Tuve esa reunión con Gustavo después del partido con U de Conce, me habló en el bus y al otro día me citaron a reunión con los directores, sólo hablé con Aníbal (Mosa), lo saludé y me comunicó que el directorio decidió no renovarme. No fueron ni cinco minutos, así fue. Fue sorprendente", complementó.

Finalmente Barroso dejó un claro dardo contra el presidente de Blanco y Negro, al que no le perdona su salida. "Es difícil defenderse cuando no estás ahí, pero sí sé que lo que dije en algún momento en alguna nota que hay que evaluar mi rendimiento en base a partidos. En 10 años en Chile no he parado de jugar, el único problema que tuve fue a la espalda, una lesión en 10 años. Fue un argumento desafortunado decir que no jugué tanto cuando estuve en 220 partidos en mi carrera en Chile. Pero no era eso, está claro. Lo interpreté como algo personal pero no sé qué. Razones deportivas no fueron", sentenció.