Esteban Paredes revela que “llegaron a los golpes” en Colo Colo y la cuenta completa: “Fue por dinero, soy honesto”

Esteban Paredes disfruta de su presente en Coquimbo Unido, donde debutó con un gol en el campeonato de Primera B, pero todavía no olvida su traumática salida de Colo Colo. Es más, se aventuró a revelar algunos nuevos detalles y confirmar otros, como una pelea a golpes que los involucrados, Julio Barroso y Pablo Mouche, desmintieron en su momento. Esto por el pago sólo a algunos futbolistas de los derechos de imagen, algo que iba por otro carril a los contratos laborales, entonces “suspendidos”.

“Fue por todo lo que se vivió, la pandemia, las discusiones con los dirigentes, entre compañeros. Estuve 10 años en Colo Colo y nunca viví algo como llegar a los golpes entre compañeros. Eso separó al plantel y después era muy tarde. Había mucha incertidumbre, los que cobraban, los que no, hacíamos reuniones todas las semanas y no nos poníamos de acuerdo. Eso no debió pasar entre nosotros, nos equivocamos. Después se vivió todo lo que pasó en los partidos. Los cambio de entrenadores también. Tuvimos la culpa, somos los que jugamos, pero necesitamos las armas para responder en la cancha”, relató Paredes en ESPN Radio.

“Voy a ser honesto, sí, fue por dinero. Fue por el bono, pero no era un bono, ustedes saben que se hace un contrato con la ANFP y otro por el tema de derechos de imagen. Y eso era el dinero que se hablaba. Yo hablé con Julio (Barroso) cuando salió eso y le dije ‘tú sabes que estos dineros son de derecho de imagen, tú los tuviste. Si esta plata no llega a ustedes, soy el primero en poner una parte para mis compañeros’, no tenía problema. Se lo dije a todos en su momento también”, añadió.

"ESTUVE 10 AÑOS EN COLO COLO Y NUNCA HABÍA VIVIDO UNA ETAPA DE PODER LLEGAR A LOS GOLPES ENTRE COMPAÑEROS; ESO SEPARÓ AL PLANTEL"#ESPNRadioChile Paredes habló de los conflictos en el camarín por temas económico y otras situaciones que tuvieron al equipo al borde del descenso. pic.twitter.com/f2AimODWlY — ESPN Chile (@ESPNChile) April 7, 2021

El tema se dio porque Blanco y Negro tuvo que regularizar las situación de Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Blandi, Carlos Carmona, Pablo Mouche y el propio Paredes, quienes tenían un contrato aparte, de derechos de imagen, más allá del “clásico” laboral. Por lo tanto, este pago no podía ser suspendido o, lisa y llanamente, se comían un juicio con FIFA con todas las de perder y le pagaron esos dineros a esos futbolistas. Enterados en el camarín, el resto se molestó porque consideró que fueron juntos “al choque” con la dirigencia, se quedaron todos sin sueldosy este grupo estaba, en buen chileno, “salvado” de antemano por este ítem, lo que produjo el quiebre.

Esteban Paredes reveló que el tema de los dineros en el camarín de Colo Colo se fue a las manos, literalmente. | Foto: Agencia Uno

Pese a ello, y para cerrar, Paredes recalcó que “de ninguna manera había cabrones en el plantel. Hay muchos jugadores que tuvieron varios años en el camarín y nunca se habló de esto. Se empezó a decir cosas porque tuvimos un muy mal año y mala racha”.