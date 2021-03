Julio Barroso apunta a ser el nuevo fichaje de Everton

La salida de Julio Barroso de Colo Colo no significa que su historia en el Campeonato Nacional haya llegado a su fin pues el experimentado defensor tenía opciones de quedarse en el Cacique pero las decisiones directivas determinaron su adiós. Luego de esta situación, Everton alza la mano para hacerse con sus servicios.

El defensor está cerca de ser nuevo jugador del cuadro de Viña del Mar, según lo explicó el periodista de TyC Sports, César Luis Merlo. "Julio Barroso es nuevo refuerzo del Everton. El exdefensor de Colo Colo ya tiene un acuerdo total con el equipo de Viña del Mar y en las próximas horas será oficializado", escribió el reportero en su cuenta de Twitter.

Tras haberse concretado su marcha de Macul, el zaguero argentino entró en una guerra de declaraciones con la directiva de Blanco y Negro, especialmente con Aníbal Mosa, quien lo catalogó como "historia pasada" de la institución, algo que lo molestó y a lo que salió al paso rápidamente.

El transandino había dicho hace unos días que estaba interesado en seguir jugando. "Me gustaría competir e ir a una institución que tenga ambición deportiva. No quiero ir a perder tiempo ni a una cuestión económica. Soy así, me gusta pelear títulos", indicó en entrevista con Página 14.

En la difícil temporada que tuvo Colo Colo en la que coqueteó con el descenso, Barroso disputó un total de 1856 minutos distribuidos en 23 compromisos, de los cuales 21 fueron como titular.