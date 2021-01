Juan Cristóbal Guarello: "Colo Colo está muy enfermo. Terminará dando premio por rematar al arco, el que le pega se lleva 200 lucas"

Colo Colo volvió a la derrota y Santiago Wanderers le pasó por encima con contundente 3-0 en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, por la fecha 28 del Torneo Nacional. El Cacique se pierde la oportunidad de superar a Coquimbo Unido en la tabla y sigue último en puesto de descenso directo a la Primera B.

En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello lanzó sus dardos asegurando que a su juicio el mejor escenario para los albos es terminar en zona de liguilla y salvarse del descenso en la promoción. Además criticó la actitud de los jugadores y lanzó una hilarante ironía.

“Hay muchos resultados relacionados que se tienen que dar, depende de Colo Colo, pero los otros también pueden ganar. Cuidado que está muy peleado abajo, cualquiera… Universidad de Concapción, Audax Italiano, Deportes Iquique, Coquimbo Unido, si ganan los cuatro partidos que también tiene que ganar Colo Colo, se salvan. Para Colo Colo está complicado, no sólo por la tabla, sino también por la actitud”, dijo Guarello.

“Está bien, hay problemas fuera de la cancha, hay una polémica con Quinteros, pero no se entiende que haya jugadores de jerarquía… mejor dicho con chapa, que no piden la pelota. No juegan. (Gabriel) Costa se amurró temprano, no juego más… (Jorge) Valdivia, está bien técnicamente, pero ya no tiene explosión. Nunca fue de largo recorrido, pero recibía de espalda, giraba y te ponía el pase, ya no puede hacer eso si lo ahogan”, añadió.

Wanderers le pasó por encima a Colo Colo.

Complementó: “la lectura que hace Miguel Ramírez de salir a buscarle con todo, termina ahogando a la defensa de Colo Colo. Al final Colo Colo la saca barata, pudo ser 6-0 y hasta a (Maximiliano) Falcón se le salió la cadena”.

Agrega que “parece chiste: Colo Colo daba premios por ser campeón y avanzar de ronda en torneos internacionales, ahora los premios serían por clasificar a una copa o por no descender. Van a terminar dando premio por rematar al arco. El que le pega al arco se lleva 200 lucas”.

Por último sentenció que “Colo Colo está muy enfermo, se recupera un poquito y se le pasa la fiebre. Al día siguiente se para un rato. Al subsiguiente ya se viste y anda por la casa. Al cuarto día se va a tomar un café y recayó. Queda menos margen de maniobra. Como va ahora, yo creo que Colo Colo aspira a jugar el partido por el descenso, salvarse completamente creo que ya no va. Y no por los puntos, sino por lo futbolístico. Equipo millennial, se levantan un día y no quieren jugar”.