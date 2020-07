José Sulantay sobre Matías Fernández: "Es penoso para mí, fue el mejor de América y se apagó"

José Sulantay, el ex DT de la selección chilena sub 20 y gestor de la generación dorada del fútbol chileno, abordó el presente de Matías Fernández en medio del regreso del 14 a Colo Colo.

Si bien el Cacique ha estado alejado de las canchas por el parón obligado producto del coronavirus, Matías sigue aquejado de las lesiones y lo que pueda aportar a Colo Colo a corto plazo es un misterio.

“Es penoso para mí. Fue el mejor jugador de América, pero llegó a España y no sé, tuvo un apagón. Pensé que con Manuel Pellegrini, siendo chileno, podía caminar, pero se desdibujó”, dijo Sulantay a Radio ADN.

Agregó que “perdió fuerza, era muy blandito en la parte psicológica. Me preocupa porque lo iban a operar de nuevo. Uno no sabe por qué ha tenido tantas lesiones y bajones en su rendimiento, no era un jugador que se desgastara tanto”.

Sulantay cumple cuarentena en Coquimbo y cuida de sus 80 años. Al ladito, en La Serena, Humberto Suazo es el gran refuerzo del fútbol chileno de cara al segundo semestre.

Sulantay en La Moneda tras el tercer lugar en el Mundial de Canadá.

“Uno se alegra que un jugador como él alargue su tiempo de producción, pero también hace falta que aparezca más gente como Suazo”, sentenció.