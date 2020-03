Jorge Valdivia demanda en más de 350 millones de pesos a Colo Colo por presunto incumplimiento de acuerdos

Jorge Valdivia no llegó a acuerdo para renovar su contrato con Colo Colo y, dolido, se fue para recalar luego en el Morelia de Pablo Guede. No obstante, el Mago considera que no se le cumplió parte de sus acuerdos y se le fue encima a Blanco y Negro con una tremenda demanda: reclama 356 millones 348 mil pesos.

Así lo reveló La Tercera, medio que tuvo acceso a un documento ingresado el 7 de febrero de 2020 en el tribunal laboral de Santiago. Según el mismo, Blanco y Negro incumplió algunas de las obligaciones más allá del contrato propiamente tal, la cesión de los derechos de imagen y los derechos económicos.

El problema se produce porque, según los abogados de Valdivia, se acordaron amistosos cuya recaudación iría para el Mago con el fin de recaudar más dinero. Y estos no se realizaron.

"Adicionalmente, las partes acordaron que, como contraprestación a los servicios que el jugador prestaría al club, éste tendría el derecho total a lo recaudado en un encuentro de fútbol que supuestamente se realizaría dentro de los primeros 12 meses de suscrito el acuerdo, es decir, entre el 20 de junio de 2017 y 19 de junio de 2018, o la suma mínima garantizada de US$ 200 mil líquidos", dice la demanda.

De paso, el volante tenía una claúsula de premios por Copa Libertadores y ahí hay un error de parte de sus abogados: reclaman el dinero asegurado al no jugar la versión 2018, pero ahí Colo Colo accedió a cuartos de final.

"Mediante el documento suscrito por ambas partes, de fecha 30 de junio de 2017, se acordó que el trabajador en atención a su participación como jugador profesional de Colo Colo tendría derecho a un bono 'Copa Libertadores y/o minutos jugados', regulados de la siguiente manera: por clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores se le cancelará $ 5 millones líquidos, por clasificar a cuartos de final se le cancelará $ 5 millones líquidos, por clasificar a semifinales $5 millones líquidos y por clasificar a la final $ 5 millones líquidos", dice el escrito exigiendo $ 10 millones por no haber jugado el certamen de 2018, cosa que sí ocurrió.

LA DEFENSA DE COLO COLO

Desde el Monumental no entendieron mucho en un principio pero aducen que no hubo ninguna queja al momento de firmar el finiquito ante notario.

"El demandante dejó constancia expresa que durante todo el tiempo en que prestó sus servicios, recibió fiel y oportunamente de su empleador el total de las remuneraciones y demás prestaciones laborales convenidas y/o legalmente procedentes. Las partes le confirieron mutuamente el más amplio poder liberatorio con relación al contrato de trabajo que las vinculó, y a los derechos y obligaciones que de él emanaron, cualquiera fuese su magnitud, renunciando a las acciones correspondientes", dice la defensa.

Sobre los partidos no realizados, apuntan que es un vínculo distinto al laboral hecho por su representante, Mauricio Valenzuela, y que es de carácter comercial.

Ante esto, se le solicita al tribunal laboral que se declare incompetente y la causa pase al orden civil. "El acuerdo de partido corresponden a un acto mercantil entre las partes; desde que, para un determinado Club, aquello corresponde a una modalidad de negocio, vinculada a la posibilidad de realizar un encuentro amistoso de fútbol, y en orden a las ganancias por sobre el valor de USD 200.000 (doscientos mil dólares) se repartieran en partes iguales con el demandante, existiendo incluso la posibilidad que no se obtuviera ganancia alguna con el negocio acordado entre las partes, lo que evidentemente repugna al Derecho del Trabajo", puntualiza el escrito de los albos.

De paso, repasan a Valdivia en su "voluntad de jugar" dichos amistosos. "Negamos que el actor siempre estuvo llano y dispuesto a participar de los encuentros amistosos a realizar, puesto que es un hecho público y notorio que el jugador únicamente jugó el 41% de los minutos del campeonato nacional 2019, y que en la Temporada 2018 el último encuentro que jugó fue con fecha 20 de octubre de ese año, no jugando las últimas 4 fechas del Torneo de ese año", abunda el oficio.

"Reiteramos además que el jugador declaró públicamente respecto de su deseo del término anticipado del Campeonato Nacional 2019, ante el fenómeno del estallido social de fecha 18 de octubre del mismo año", complementa.

Finalmente, recalcan el error que existe con el tema de la Libertadores 2018 y que ese dinero se pagó en noviembre de 2018 con una suma de $ 18 millones por concepto de premios grupales y personales.