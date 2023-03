Una de las joyas de la cantera de Colo Colo dejó en el pasado al club, luego de que no se cumpliera una cláusula para renovar su contrato. Los albos estudian acciones legales.

Colo Colo lamenta la pérdida de una de las joyas de su cantera en el último tiempo, luego de que Joan Cruz decidiera no continuar en el Cacique para enrolarse en el Real Oviedo de España, en una horrible gestión de Blanco y Negro al respecto.

El contrato del juvenil no se renovó al no tener las citaciones suficientes durante el 2022. Aunque en el club de Macul aseguraban que esto sí se había cumplido, lo cierto es que no estuvo en la banca las veces suficientes por lo que la empresa que asesora al jugador decidió buscarle un nuevo destino.

Por eso es que Cruz tomó un avión para empezar su aventura europea en el Oviedo, club que pelea en el ascenso ibérico para no bajar a la tercera categoría. Actualmente, es administrado por el Grupo Pachuca, mismo controlador de Everton en Chile.

Cruz debutó el 2020 en el Cacique, con quien jugó poco más de 20 partidos. A pesar de tener mucha proyección, solamente fue titular en el final de la temporada 2021 y nunca llegó a debutar internacionalmente en el equipo.

Sus últimas actuaciones fueron en la Sub 20 de Patricio Ormazábal, donde quedó fuera en primera fase del Sudamericana jugado en Colombia. Luego de eso, se negó a volver a entrenar al Monumental.

En el elenco Popular estudian tomar acciones legales por el tema, convencidos que Cruz sí había cumplido con lo establecido en el contrato respecto a las citaciones para continuar siendo parte del plantel.