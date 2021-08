La puntera del cacique habló de los ocurrido con el torneo, que finalmente no se llevará a cabo en nuestro país. Habló de la experiencia en los Juegos Olímpicos de Tokio junto a la Roja.

Javiera Grez finalizó su aventura con la selección chilena femenina en los Juegos Olímpicos de Tokio y se sumó a los trabajos con Colo Colo. La puntera del cacique llegó con las pilas cargadas para buscar pelear el título del Campeonato Nacional y seguir haciendo historia.

Pero en los últimos días una lamentable noticia sacudió al fútbol chileno. Y es que la Conmebol decidió cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores que se celebraría en nuestro país, lo que causó una polémica que terminó con la cancelación del torneo para llevarlo a otro lugar.

Este viernes Grez habló en conferencia de prensa y lamentó lo ocurrido con el campeonato internacional. "La notica de que la Libertadores no se juegue en Chile es triste para nosotras, esperamos que la dirigencia de la ANFP solucione esto, ojalá se pueda jugar la copa acá. Sino igual seguiremos entrenando, estamos enfocadas en el Campeonato Nacional, seguir con los triunfos".

Grez lamentó la cancelación de la Libertadores en Chile y recordó su paso por Tokio. Foto: Colo Colo

Pero la figura alba no se quedó ahí e insistió en que no se gestionó bien el tema del torneo. "Es triste. Acá el fútbol femenino es pasado a llevar, pero ojalá se solucione esto, se llegue a un acuerdo. Esto nos afecta igual, pero seguimos trabajando para la próxima semana que empieza el campeonato y no nos queda más que seguir entrenando".

La Roja y los Juegos Olímpicos

Grez fue parte de la selección chilena que debutó en el fútbol femenino de los Juegos Olímpicos. La puntera analizó la participación de la Roja y señaló que "no fueron los resultados que queríamos, pero demostramos que podíamos competir contra tres selecciones top 10. Nos quedamos tranquilas, no conformes, pero seguiremos trabajando para mejorar y competir a mayor nivel".

Para la colocolina, el paso por Japón "fue difícil, no podíamos conversar y aparte no estábamos en la Villa Olímpica y fue difícil conversar con otros deportistas. Tuvimos antes charlas con deportistas como Tomás González que nos contaron su experiencia".

"Las chicas cuando terminamos si fueron a conversar con el resto del Team Chile. Demostramos que podemos competir, hay que seguir trabajando para ir mejorando y yo sé que en los objetivos de más adelante vamos a poder sacar mejores resultados", cerró.