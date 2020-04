Jason Silva revela amenazas y hostigamiento de hinchas de la U y una vieja pelea con Pablo Guede

La historia deportiva de Jason Silva tiene un antes y un después en abril de 2014. En un clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, el mediocampista fue a la barra del Cacique y frente a ella, pateó un lienzo de los hinchas de la U.

Las consecuencias fueron durísimas. El jugador sufrió la denuncia de Estadio Seguro y una suspensión; y además Colo Colo no renovó su pase para dar inicio al deambular por distintos equipos: hoy está en Olmedo de Ecuador.

"Me castigaron cuatro fechas, fue una de las causales también por las que no me renovaron en Colo Colo, eso fue lo que me dijeron. Estoy arrepentido, porque habla mal de uno, fue algo antideportivo", reconoce en conversación con La Tercera.

La acción tuvo más consecuencias, como un permanente hostigamiento de los fanáticos de la U. "Hasta el día de hoy cuando juego contra la U, me pifian. Cuando me nombran, cuando toco la pelota... A ellos les duele como hinchas", explica.

"Y en la calle, al principio me amenazaban, me mandaban mensajes a la casa. Sabían dónde vivía, los horarios de trabajo de mi madre, cuándo mi mujer quedaba sola. Hasta que pasó el tiempo y nunca más en la calle me dijeron algo", revive el mediocampista.

Jason Silva y su lamentable acción del 6 de abril de 2014

Pero nunca se olvidó: "Pasó el tiempo y fui a un supermercado. Habia olvidado que jugaban Colo Colo y la U. Entré chateando y adentro estaba lleno hinchas de la barra de la U, con banderines y todo".

"Cuando me vieron se me vienen todos encima y los guardias me agarraron y me metieron adentro de una caseta. Tuve que esperar como una hora porque me estaban esperando afuera. Gracias a Dios no vieron en la camioneta que llegué; si no me la rompen". recuerda.

La pelea con Pablo Guede.

Además de tres detenciones por parte de Carabineros en 2019, que lo hicieron dejar el país, Jason Silva tuvo un quiebre importante con Pablo Guede como DT de Palestino: "Fui a préstamo fue a Antofagasta y Calera, un año, luego de un altercado que tuve con Guede".

"(Fue) Una calentura del momento. Él tomó una decisión de enojarse y decirme que me fuera a préstamo, y como yo soy polvorita, enojado me fui y firmé en Antofagasta. Cuando me fui a despedir de él no sabía que había firmado", asegura el volante.

"(Guede) Estaba enojado porque solo fue una calentura, pero yo ya había firmado. Fue calentura de los dos. Después Guede quería que me quedara, pero Antofagasta no dejó anular el contrato", recuerda Jason Silva.