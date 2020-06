Iván Zamorano fue rechazado por Colo Colo a los 13 años: "Hice tres goles, pero me mandaron a comer cazuelas"

Iván Zamorano festeja hoy 25 años de su título con el Real Madrid y su corona como Pichichi de La Liga española, nada menor considerando que no era del gusto de Jorge Valdano, resistido por el entrenador merengue.

Hincha desde pequeño de Colo Colo, Bam Bam terminó su carrera en el Cacique, pero mucho antes debió soportar el dolor de una negativa en el cuadro albo cuando apenas era un niño.

“Fue duro porque tenía 13 años y había una prueba muy masiva. Voy y había 3 mil niños. Voy pasando y pasando tosas las etapas hasta que quedamos poquitos para armar un partido. Hice tres goles y había dos entrenadores que me decían que iba a quedar seguro, hasta que apareció el entonces jefe del área técnica de cadetes de Colo Colo”, contó Zamorano a Los Tenores de Radio ADN.

Agregó que “me dice: tienes muchas condiciones, pero dile a tu mamá que te dé un par más de cazuelas, porque eres muy flaco y bajo. Lo más importante es que te vayas a la casa, te alimentes bien y vuelvas el próximo año”.

Bam Bam Zamorano partió su carrera en Cobresal tras ser desechado por las inferiores de Colo Colo.

Sentencia: “eso es duro para un niño, porque no me echaron por las condiciones, sino por flaco y chico. Pero eso me hizo más fuerte, volví al barrio y apareció don Mario Herrera para llevarme a las divisiones inferiores de Cobresal”.