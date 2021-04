Gustavo Quinteros alaba el compromiso de Iván Morales con Colo Colo: "Faltó solo un día y quiso venir a entrenar"

Iván Morales sufrió una de las noticias más fuertes de su vida el pasado martes. El delantero de Colo Colo sufrió el fallecimiento de su madre, Audilia Bravo, justo cuando busca afianzarse como el 9 de Gustavo Quinteros.

La situación hizo que el cuerpo técnico le diera días libres para enfrentar lo ocurrido, pero el artillero sorprendió a todos llegando a entrenar con normalidad. Y es que el compromiso que tomó con el club luego de las polémicas en el pasado lo tienen concentrado en sacar a los albos adelante.

Este viernes Quinteros conversó con los medios y se refirió al momento que vive Morales, al que alabó por su actitud para enfrentar un hecho tan difícil como la partida de su madre. "No tengo dudas de que si Iván no es convocado o pensamos que no puede estar bien, será peor".

Iván Morales se entrenó pese a la muerte de su madre. Foto: Agencia Uno

Según palabras del DT, el artillero está con ganas de salir a la cancha pese a lo ocurrido. "El futbolista ama jugar, no tengo dudas de que está conectado con su madre, pensando en jugar el partido con esa conexión con una mamá que siempre lo apoyó".

Quintero no solo destacó sino que también insistió en que apartarlo no lo ayudaría. "Si lo sacamos ahora, será peor. Confío, él entrenó muy bien. Faltó solo un día y quiso venir a entrenar, le dije que se tomara el tiempo necesario y me dijo que si le tocaba ir el domingo, quería estar preparado".

Por ahora el técnico sigue afinando detalles de cara al partido ante Everton de este domingo. Y según lo hablado en conferencia, Morales será uno de los jugadores con los que contará para el encuentro, dándole un espaldarazo gigante en uno de los momentos más complicados de su vida.