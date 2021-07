Iván Morales revela el momento exacto de su despegue: "No sé si toqué fondo, pero sí me sentí súper mal"

Con 21 años, parece que Iván Morales ya fuera un veterano en el fútbol profesional. Desde su debut en 2016, el delantero de Colo Colo vive su mejor temporada y asume que las condiciones cambiaron después de lo que le tocó vivir en 2020.

En conversación con el diario La Tercera, el goleador albo habló del punto de inflexión. "No sé si (toqué) fondo, pero sí me sentí súper mal, porque venía de una lesión; pasó lo que pasó en mi departamento, después lo de mi mamá (su muerte)...", reconoció.

"Sabía que tenía que seguir haciendo las cosas bien y a principios de año cambiaron varias cosas y eso me llevó a donde estoy ahora. Pero sí, fue un mal momento el año pasado", asumió el ariete colocolino.

La construcción del artillero albo en 2021 pasó por un momento crítico. "El año pasado fue complicado. Pasó todo lo que pasó con el club. Yo, además, me había lesionado de ligamento cruzado. No había jugado mucho y lo que jugué, lo jugué lesionado", recordó Morales.

En ese sentido, asumió las dificultades. "Jugué desgarrado un par de partidos, y después llegaron problemas personales que también te hacen cambiar la mentalidad. Es decir, ya no puedes seguir así y tienes que cambiar totalmente", puntualizó.

Otro factor "súper importante" para Morales ha sido la llegada de Gustavo Quinteros al estadio Monumental, "porque me dio una confianza que yo esperé mucho tiempo, confianza con mucha responsabilidad. Y si no hacía lo que me dijo, no iba a jugar tampoco".

Iván Morales destacó la responsabilidad de Gustavo Quinteros en el despegue de su carrera

El factor Gustavo Quinteros para Iván Morales



En ese sentido, pone al argentino-boliviano en lo alto de su valoración. "Creo que mis dos mejores técnicos son Pablo Guede y Gustavo Quinteros. El profe Pablo me hizo debutar. Me enseñó mucho, porque tenía 17 años y era muy chico", valoró.

"Y el profe Gustavo ha hecho un cambio en mí, que, la verdad, ha sido muy considerable. Eso a mí me llena del profe; que ha estado ahí en todas las situaciones: en las buenas y en las malas. Me ha dicho las cosas como tenían que decírmelas y ha sacado lo mejor de mí. Es un técnico súper importante y me marcó para el resto de mi carrera", completó Morales.

Colo Colo se enfrentará este domingo con Palestino en el duelo de revancha por los cuartos de final de la Copa Chile. El encuentro está programado a las 20:30 horas en el estadio Monumental y el Cacique defiende la victoria por 3-2 de la ida.

