Iván Morales está viviendo su mejor temporada como profesional con la camiseta de Colo Colo. El delantero ha sido clave para Gustavo Quinteros y con sus goles metió al cacique en la lucha por el liderato del Campeonato Nacional.

Sin embargo, pese al gran momento que atraviesa el artillero, el técnico albo ha insistido en contratar a un centroatacante más. El nombre elegido es Marcelo Moreno Martins, quien sufre con el Cruzeiro en Brasil pero es el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 con Bolivia.

En conferencia de prensa, Morales habló de la posible llegada de la figura altiplánica y dejó claro que no se complica. "En Colo Colo siempre tuve competencia, con Esteban (Paredes), Octavio (Rivero), Andy (Vilches), (Javier) Parraguez y todos los que han llegado. Después si juego o no lo decide otra persona, por mí juaría siempre. Tenemos un cuerpo técnico que trabaja todos los días, si llega alguien dirán quien juega".

Iván Morales lleva ocho goles y es uno de los goleadores del Campeonato Nacional. Foto: Agencia Uno

Para el delantero, su nivel lo tiene más que conforme. "Me siento muy bien, sobre todo porque es un sueño ser goleador del equipo. Estoy buscando esto desde los 13 años, han pasado cosas que me han hecho madurar. El cuerpo técnico confío en mí y tengo la oportunidad de demostrar mi rendimiento y estoy agradecido de ellos, espero por eso rendir y hacer goles".

De hecho, Morales quiere aprovechar su momento para responder a las expectativas. "Estando en Colo Colo hay presión, es el equipo más grande del país. Entonces ya entrando al estadio existe eso, a veces hay mucha más sobre mí porque se espera mucho de mí".

"Me gusta eso, me hace mejorar, estar siempre alerta y la verdad espero estar respondiendo, que eso no se vaya, porque personalmente me ayuda. Sé donde estoy y lo que tengo que hacer", agregó el artillero.

Finalmente tuvo buenas palabras para Moreno Martins. "Es un gran jugador, todos lo conocemos por su desempeño en la selección boliviana. Tiene mucha experiencia y es un jugador admirable, no sé si viene o no, pero el que llegue tiene que venir a aportar, adaptarse a un grupo muy unido y convencido de lo que quiere. Si llega él o cualquier otro, ojalá sea con la mejor disposición".

Morales buscará seguir estirando su buena racha en el Campeonato Nacional el próximo domingo, cuando los albos enfrenten a Curicó Unido. Un triunfo los podría dejar como líderes del torneo si Unión La Calera se complica ante Everton.