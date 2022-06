Iván Morales está dolido con Colo Colo. El delantero de Cruz Azul reclama que el Cacique le debe dinero de su salida del Monumental, en concreto el pago de la indemnización del 10%, lo que llevó a intervenir al Sifup a través de redes sociales emplazando a Blanco y Negro. “Dicho monto impago debe ir en el correspondiente finiquito, pues así lo establece el artículo 177 del Código del Trabajo”, apuntó el sindicato de futbolistas vía Twitter hace unos días.

Y ahora fue el propio Tanquecito quien sacó la voz. “Es algo que corresponde, yo siempre he tenido la mejor disposición. Yo pedí dejar el 20% de mi pase en Colo Colo para que reciban algo en una futura venta. Pedí irme porque ellos no sabían que yo terminaba contrato, entonces si seguía los seis meses, me iba libre y Colo Colo quedaba sin nada. Siento que fui claro con ellos. Era una forma de agradecer a Colo Colo todo lo que hizo por mí”, manifestó al programa Doble Amarilla de Radio Touch.

“Con mi representante fuimos a decirles que terminaba contrato y que, si no me vendían, iban a quedar sin nada, por favor arreglemos esto. La venta no fue alta, por lo mismo dije que dejaran el 20% para que sigan recibiendo dinero en un futuro. Entonces, cuando les pides que te paguen lo que corresponde por la transferencia, que te hagan problemas no es lo que uno se espera. Ojalá se solucione pronto”, complementó.

Tras el término de la temporada en la Liga MX, Iván Morales busca recuperar su mejor forma en el Cruz Azul para demostrar su valía tras un irregular primer paso en la Máquina Cementera.