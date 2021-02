Ignacio Jara habla en exclusiva de la salvación de Colo Colo: "No tenemos nada que celebrar"

Aunque llegó de manera anónima, Ignacio Jara no tardó en hacerse un nombre en Colo Colo. Un gol y una asistencia en el triunfo remontado sobre Unión La Calera fueron claves en que el cuadro albo consiguiera salvarse del que habría sido un histórico descenso.

Pero el jugador no cree que sea un razón para festejos. En conversación con La Redgoleta de Redgol, Nacho asegura que "más que nada fue un desahogo por lo que pasamos. No tenemos nada que celebrar, uno celebra cuando está peleando cosas importantes".

El formado en Cobreloa advierte que "por la situación en la que estábamos fue un desahogo, de mucha angustia, de que fue un año complicado. El grupo estaba lastimado por eso, pero que seguimos luchando sin duda alguna hasta el final", subraya.

"Siempre me tomo las cosas con mucha tranquilidad. Me gusta hacer mi fútbol y por algo vine a Colo Colo. Las cosas pasan por un propósito, tuve un par de lesiones y ahora espero mostrar mi fútbol", destaca el ex seleccionado sparring y Sub 20.

- ¿Le sorprendió el llamado de Colo Colo cuando estaba en Brasil?

"En lo personal confío mucho en mis capacidades y por algo estoy en Colo Colo. Pero sí todavía no muestro mi 100 por ciento. Creo que tengo mucho que darle al club y yo también sentirme importante".

- No parecía fácil jugar con Fernández y Valdivia en el plantel...

"Mati y Mago, además de ser grandes jugadores, son grandes personas. Cuando llegué me recibieron de muy buena forma, siempre dándome palabras de aliento para que yo hiciera mi juego. Me quedo con las cosas positivas, cómo enfrentan este tipo de partidos, estas situaciones. Así que soy agradecido de Dios por haber compartido con ellos".

Ignacio Jara ha jugado ocho partidos en Colo Colo, con saldo de un gol y tres asistencias. Nunca perdió

- Gustavo Quinteros quiere pelear arriba. ¿Cómo se siente?

"Estoy capacitado. Colo Colo también merece estar peleando arriba. Fue un año lamentable por lo que tuvimos que pasar. Yo llegué casi al último, sabiendo cómo estaba la cosa, pero nunca pensamos en el descenso, siempre en ganar".

- ¿Cuáles son sus objetivos para la próxima temporada?

"Me gusta ir paso a paso y espero lograr cosas importantes acá. Siempre uno puede ir mejorando. Sé que puedo darles muchas cosas a Colo Colo y a mis compañeros. Aquí no hay ningún salvador ni nada, somos todos un equipo, eso es Colo Colo".