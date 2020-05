Humberto Chita Cruz destroza a Pablo Guede: "Cómo va a venir a Colo Colo un entrenador que pone ruda"

Colo Colo aún no tiene entrenador definitivo tras el despido de Mario Salas, y ante la partida de Pablo Guede de Morelia, el nombre del argentino volvió a sonar en el Monumental.

El DT transandino es carta en Macul, pero no para todos, porque el ex defensor del Cacique e histórico del club, Humberto Chita Cruz, está absolutamente en contra del retorno del estratega.

"Nunca me ha gustado... Cómo va a venir un entrenador que pone ruda. Estamos llenos de argentinos, cuando acá en Chile hay buenos técnicos, pero no los quieren tirar, porque pierden dos partidos y los echan", dijo el ex seleccionado chileno.