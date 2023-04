Tras su triunfo ante Monagas por la fecha 2 de la Copa Libertadores, Colo Colo vive días de tranquilidad en lo deportivo, esperando por el duelo ante Palestino por la fecha 11 del Campeonato Nacional.

Sin embargo, en lo dirigencial, este viernes promete ser turbulento, ya que es la reunión de directorio que puede sacar a Alfredo Stohwing del liderazgo de Blanco y Negro. Esto, mientras en paralelo ya todos anticipan el posible retorno de Aníbal Mosa a la presidencia de la Sociedad Anónima.

Todo podría quedar definido hoy, en una jornada que promete ser extensa y que estará llena de negociaciones en paralelo por todos lados, y que, tal como ya ha pasado varias veces, tendrá una serie de idas y vueltas.

Una posible salida de Stohwing y llegada de Mosa que tiene divididos a tres históricos de Colo Colo. Ricardo Dabrowski, Fernando Astengo y Eddio Inostroza analizaron con Redgol el día clave que se vive hoy en el mundo albo y mostraron ideas contrapuestas en torno a cómo ven la situación

Ricardo Dabrowski fue el más crítico, no solo en torno a Mosa, sino que a Blanco y Negro en general. Señaló que "llevar el nombre Colo Colo significa no poder estar alejado de la gente. Cuando Colo Colo se alejó de la gente, peleó el descenso. Estuvo a 90 minutos de jugar en Primera B, nunca hay que olvidar eso".

"Cuando se volvió a acercar a la gente, esta respondió como siempre lo hace. Yo creo que hay que tener en cuenta eso. Uno entiende que existe un mundo de los negocios donde todo se compra y todo se vende, pero el problema es que al medio hay un sentimiento y hay que tratar de entenderlo".

Sin embargo, no se mostró demasiado entusiasmado con que pase eso último, ya que los empresarios "son gente pragmática, y no miden esas situaciones, pero si no se hace es muy difícil tener éxito en una institución como Colo Colo. Tiene que ir de la mano. Que entiendan que Colo Colo es lo que es gracias a su gente.

Sobre Mosa, Dabrowski destacó que "en algún momento tuvo muy buenas intenciones, pero lo asesoraron mal. Le puso oído a quien no debió oír. Eso sí, siempre dio la cara. Es importante que no se escondió como otros personajes, aun peleando el descenso".

Fernando Astengo, en tanto, fue de una linea más pro Mosa, y explicó que " como colocolino, siento que Mosa es bastante osado. Es de los que se la juega, incluso saliéndose de madre. Me gustaría Mosa, es colocolino de tomo y lomo. Es muy choro, pintoresco para ser presidente de Colo Colo.

En tanto que Yeyo Inostroza explicó que "creo que debe seguir Stohwing, pero con más participación del club social. Se debe potenciar por ese lado e implementar ideas nuevas, partiendo por el área cadetes. Hay muchas cosas que faltan ahí, como psicólogos, para evitar los casos como de Thomspon".