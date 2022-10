Colo Colo enfrentará a Coquimbo Unido sin su público por decisión de las autoridades. Ricardo Dabrowski llamó a sancionar a los delincuentes y no al resto de fanáticos, que nada tienen que ver con los incidentes en las últimas jornadas.

Histórico molesto por portazo a hinchas de Colo Colo en Coquimbo: "No es sano ni bueno"

Colo Colo y Coquimbo Unido se ven las caras este fin de semana en uno de los partidos más importantes del año en el Campeonato Nacional. El Cacique busca bajar la estrella 33 y los Piratas escapar del descenso, lo que adelanta un duelo más que emocionante, pero que lamentablemente no contará con público visitante.

Pese a que desde el elenco aurinegro habían dispuesto de cerca de 4 mil entradas para los hinchas albos, las autoridades decidieron no autorizar el encuentro de esa manera. Para el compromiso solo habrá fanáticos locales, dejando con las ganas de vuelta olímpica al elenco de Gustavo Quinteros si llega a ganar o empatar.

La situación ha generado un amplio debate por las sanciones que se están tomando, que van más en contra de las hinchadas que de las personas que provocan incidentes. Esto llegó también a los oídos de un histórico de Colo Colo, que no ve con buenos ojos que se siga tratando así a los hinchas del Cacique.

En conversación con RedGol, Ricardo Dabrowski analizó las prohibiciones a los hinchas del Cacique en regiones. "No solo jugar sin público, aparte en las instancias. Convengamos que hay mucha probabilidad de que Colo Colo se corone campeón en esta fecha, porque empatando contra Coquimbo ya es campeón. Y lamentablemente para el hincha colocolino no es lo ideal"

Para el Polaco, más allá de los festejos que pueda haber en el futuro, es el gesto lo que duele. "Me imagino que habrá alguna cuestión preparada para la vuelta al Monumental, pero estas son las cosas que lamentablemente hoy suceden y no solamente en Chile, en otros países también. Y no es sano ni bueno para el espectáculo".

En esa misma línea, Ricardo Dabrowski llamó a las autoridades a atacar a los verdaderos culpables. "Esto es cosa de matemáticas: cuántos son los que hacen alboroto por partido, por hinchada. Entonces es injusto que se castigue a miles de personas que van a ver un espectáculo de fútbol sanamente, muchos en familia. Y se ven perjudicados por un grupo de 20, 50 o 100 personas".

"Lamentablemente, si no se toman medidas que protejan al resto de la gente, suceden estas cosas", sentenció.

¿Cuándo podrá celebrar Colo Colo si se corona campeón ante Coquimbo Unido?

Ya sin chacnes de poder contar con sus hinchas en Coquimbo, Colo Colo deberá pensar en la manera de tener su fiesta si se corona campeón. Al no tener la autorización para que sea el fin de semana, deberán esperar una semana más para hacerlo.

En la próxima fecha, el Cacique recibe a O'Higgins en el estadio Monumental. Si gana o empata, ante los Piratas, se quedará con el título y lo podrá levantar en el choque con el Capo de Provincia el día domingo 30 de octubre.

Si Colo Colo cae en ambos partidos y Curicó Unido se mantiene a la caza en la tabla de posiciones, cerrará el torneo con Ñublense en Chillán el fin de semana del 6 de noviembre. Ahí quedará esperar para saber si se autoriza o no el público, ya que no quedarán más opciones de celebrar para los albos en la temporada.