Mario Galindo, jugador que brilló en el Colo Colo 73 por la banda derecha, entiende que Jeyson Rojas no tiene las mismas cualidades de Óscar Opazo, aunque confía en que si agarra ritmo puede mostrar un nivel importante.

Colo Colo está igual que la canción de los perritos, por la cantidad de jugadores que han partido en el último tiempo. Gustavo Quinteros sufre en ese aspecto pues partieron los laterales titulares del año pasado, como Óscar Opazo y Gabriel Suazo, por lo que está buscando fórmulas para que el elenco no se resienta mucho.

Erick Wiemberg llegó por el costado izquierdo, mientras que por la banda derecha no se ha contratado a nadie. El deseo es contar con Matías Catalán, pero su salida no es fácil. Mientras tiene a los canteranos Jeyson Rojas y Bruno Gutiérrez peleando ese puesto.

Mario Galindo, histórico lateral derecho del Colo Colo 73, comentó a Redgol que "con la partida de los laterales se va a resentir un poco por la mecánica de juego", aunque piensa que en el plantel actual el entrenador tiene futbolistas para suplir esas ausencias.

"Está bien la llegada de Wiemberg, no hay mucho más a nivel nacional", señala por el reemplazante de Suazo. En tanto por el lado derecho que tanto conoce espera que Quinteros le dé confianza a los juveniles albos.

"Rojas y Gutiérrez me gustan para defender, pues no son lo que hacía Opazo, no es lo mismo. Pero ojo que el chico Rojas cuando jugó al principio y tenía confianza atacaba harto, tiene buen físico, defiende bien, puede andar bien con continuidad. Es importante tener confianza y que pueda agarrar el puesto", comentó Galindo.

De todas maneras, apuesta a que la idea de juego del elenco Popular sea el gran aliciente para el 2023, más allá de los jugadores que partieron para la presente temporada.

"Me gusta ver a Colo Colo con el trabajo de Quinteros, siempre proponiendo el partido en la parte ofensiva. A pesar de la partida de jugadores debería andar bien. Son un equipo complementado, hay un sistema de juego y eso no lo tienen todos los quipos", contó el ex lateral albo.

Aplaude que el equipo "sabe a lo que tiene que jugar, presionando bien arriba y con mucho despliegue físico. Eso le ha dado resultados y va a seguir por la misma senda", por lo que confía en que se pueda paliar la partida de tantos jugadores.