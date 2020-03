Hinchas de Colo Colo que estaban en la "lista negra" de la Conmebol quedan detenidos tras nueva pelea en Bolivia

CORTÉS Y LA DERROTA COLOCOLINA��⚪⚫ “La mayor parte del partido los aguantamos, lo manejamos en el primer tiempo. Se nos escapó por detalles y errores que marcan mucha diferencia", declaró el arquero luego del 2-0 sufrido en Bolivia. ¿Qué tal?������

A post shared by REDG⚽️L (@redgol) on Mar 4, 2020 at 4:39pm PST